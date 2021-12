Na AC se je prevrnilo kombinirano vozilo

17.12.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 0.21 se je na avtocesti na relaciji Smednik-Drnovo pri naselju Velika vas prevrnilo kombinirano vozilo in obstalo na voznem in prehitevalnem pasu. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu in nudili pomoč reševalcem, ki so voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gasilci odpirali vrata v bloku

Včeraj ob 7.09 so v Cankarjevi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop policistom.

Most bo zaprt

Zaradi odstranjevanja plavja bo danes med 7.30 in 14. uro veljala popolna zapora mostu čez reko Krko v naselju Boršt v občini Brežice. Obvoz je urejen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ČRNOMELJ, na izvodu J.R. Svibnik.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG, izvod 1. ŽAGA - BLOK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLHOVICA;

-od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.