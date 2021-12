Popolna zapora Župančičevega sprehajališča pri MC Oton

17.12.2021 | 07:50

Novo mesto - Na Župančičevem sprehajališču bo danes vzpostavljena popolna zapora zaradi gradbenih del v okviru izgradnje brvi in kolesarske poti Loka – Kandija. Gradbeni izvajalec bo izpraznil in porušil stavbo Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto, ki se nahaja poleg Mladinskega centra Oton, prehod iz smeri Športnega parka Loka proti Pugljevi ulici in obratno pa bo v tem času onemogočen. Obhod za pešce bo možen po ulicah mestnega jedra.

Gradbeni izvajalec CGP je v preteklih dneh opravil testne geotehnične preiskave tal na obeh bregovih reke Krke, v naslednji fazi pa bodo izvajali predvsem opornike brvi.

Brv Loka–Kandija, dolžine 121,5 metra in širine 4,3 metra, bo na desnem bregu reke Krke umeščena tik pred izlivom Težke vode, kjer bo tudi manjši vstopni trg, z levega brega pa bodo z Župančičevega sprehajališča nanjo vodile stopnice in dostopna klančina.

M. K.