Brezplačno brezžično omrežje odslej tudi v topliški občini

17.12.2021 | 08:45

Foto: Občina Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice - V decembru je brezžično omrežje WiFi4EU, ki omogoča brezplačen dostop do interneta in spletnih vsebin, začelo delovati tudi v občini Dolenjske Toplice. Omrežje je zgrajeno s sredstvi iz evropskega razpisa WiFi4EU, na katerega se je občina prijavila in pridobila 15.000 evrov nepovratne pomoči za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih.

Evropska komisija želi s svojo pobudo in razpisom WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezplačni dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji. Možnost brezplačnega interneta je še posebej dobrodošla za turiste in druge goste, ki na mobilnih napravah nimajo zakupljenih večjih količin prenosa podatkov v tujini.

Vstopne točke

Zgrajeno omrežje v topliški občini pokriva okolico Hudičevega turna, gradu Soteska in gasilskega doma v Soteski, območje Zdraviliškega trga s parkom, igrišča pred OŠ Dolenjske Toplice, okolico Kulturnega centra Društva Kočevarjev staroselcev z muzejem v Občicah, javno površino v okolici gasilskega doma v Podturnu, notranjost in javno površino pred Kulturnim domom v Podhosti ter notranjost in javno površino pred stavbo Kulturno kongresnega centra in Občine v Dolenjskih Toplicah.

Vse dostopne točke v omrežju so označene z logotipom razpisa.

Prijava v omrežje in uporaba brezplačnega omrežja je enostavna. Uporabnik na svojem mobilnem telefonu ali drugi napravi med razpoložljivimi omrežji izbere omrežje »WiFi4EU«, nato se mu odpre spletna stran z emblemom WiFi4EU ter fotografijo Dolenjskih Toplic, kjer uporabnik izbere možnost za vstop. S tem je prijava zaključena in uporabnik lahko začne z uporabo brezplačnega interneta.

M. K.