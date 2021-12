Alojz Staniša, najbolj skrben lastnik gozda na novomeškem

17.12.2021 | 18:50

Delo z žago je nevarno, zato je Alojz Staniša, ki je opravil kar nekaj tečajev za varno delo v gozdu, previden in spreten.

Gremo v gozd, dela je vedno dovolj!

Alojz redno hodi po svojem gozdu, ga opazuje in spremlja ter zanj odgovorno skrbi.

Vinja vas - »To priznanje mi res veliko pomeni – da nekdo opazi moje delo in prizadevanja, in to iz stroke. Res sem počaščen,« pove Alojz Staniša, ki je te dni za zgledno gospodarjenje z gozdom, tesno življenjsko povezanost z njim, spoštovanje večnamenske vloge gozdov ter za prizadevanja za varno delo v gozdu prejel naziv najbolj skrben lastnik gozda v novomeški območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

Letošnji izbor je bil 23. po vrsti, z njim pa zavod želi tudi promovirati odličnost in skrbnost pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesno sodelovanje lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo.

Skrb za 15 hektarov gozda

Alojz gospodari na okrog 15 hektarih gozdov, ki se nahajajo v dveh katastrskih občinah: Območne enote Novo mesto in Krajevne enote Novo mesto - revir Cerovec. Njihov gozd je pretežno listnat, oz. bukov, manjši delež predstavlja smrekov.

Revirni gozdar Branko Brinc je o naj skrbniku gozda v novomeški enoti za 2021 pohvalnih besed. Pove, da Alojz z gozdovi intenzivno gospodari, saj je v zadnjem desetletju posekal 1.300 kubičnih metrov lesa, kar znaša 9 kubičnih metrov na hektar letno. A njegovi gozdovi so zelo dobro negovani, sečnjo in spravilo opravi kakovostno.

»Gozd je treba vseskozi spremljati, če želiš imeti zdravega in lepega. To je še bolj pomembno pri iglavcih, kjer hitro lahko pridejo podlubniki in je treba hitro ukrepati,« pove Alojz Staniša.

O njegovem delu v gozdu, zgledni obnovi nasada zaradi škode po lubadarju, o pripravi na delo v gozdu, o njegovi družini in tudi o družbenem udejstvovanju – Alojz je lovec, gasilec, vinogradnik ... – pa si preberite več v novi številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: Branko Brinc