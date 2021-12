Komunalni prispevek odslej nekoliko dražji

17.12.2021 | 10:50

Svetniki so včeraj potrdili nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - Svetniki Občine Mokronog – Trebelno so včeraj potrdili odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka, ki bo po novem v povprečju višji za okoli 10 odstotkov.

Spomnimo, da so svetniki zaradi uskladitve z zakonodajo že poleti obravnavali predlog novega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka, vendar se večina s predvidenim 20-odstotnim povišanjem ni strinjala. Menili so, da bi bilo to preveč za občane, za svetnike je bilo sprejemljivo povišanje za največ 10 odstotkov. Občina je tako pripravila nov predlog odloka, v katerem je upoštevala mnenje občinskega sveta. Svetnica Snežka Bizjak je na včerajšnji seji poudarila, da je potrebno najti neko srednjo pot. Potrebno je gledati na občane, zavedati pa se je treba, da je pobran komunalni prispevek tudi prihodek občine, ki ta sredstva potem nameni za gradnjo nove javne infrastrukture. Podobnega mnenja je bil tudi podžupan Franc Glušič in dodal, da je ta predlog zanj sprejemljiv.

»Veliko truda je bilo v to vloženega. Veliko različnih idej in tudi osebnih interesov smo danes nekako prešli in preskočili v en skupni imenovalec, v skupni interes. Nekateri so zelo pritiskali na nas, na določene trenutke me je bilo strah, da to ne bo šlo skozi. Pa vendarle je večina razumela zadevo, je za napredek in razvoj kraja. Gre za minimalno povišanje, odlok pa imamo pod streho,« je bil po seji zadovoljen župan Anton Maver.

Tudi sprememba proračunov

Svetniki so se včeraj tudi strinjali s spremembo proračunov za naslednji dve leti. Za leto 2022 predvidevajo 4,6 milijona evrov prihodkov in 4,9 milijona odhodkov, za leto 2023 pa bi se v občinsko blagajno steklo 4,3 milijona evrov, nekaj manj pa je predvidenih odhodkov. Direktorica občinske uprave Mojca Pekolj je poudarila, da za investicije v naslednjem letu namenjajo skoraj 47 odstotkov proračuna, v letu 2023 pa približno 39 odstotkov. »Oba proračuna sta zelo investicijsko naravnana, če bomo vse to izpeljali, pa bomo še videli,« je dodal župan.

Sinoči so potrdili tudi letne programe športa, kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva, ki so podlaga za objavo občinskih razpisov, na katere se lahko društva, zavodi, organizacije in drugi lahko prijavijo.

Podrobneje o seji pa naslednji četrtek v Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija