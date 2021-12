Šest novih, štiri po ženskah

17.12.2021 | 13:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - V Novem mestu je skoraj dvesto ulic in do včerajšnje seje občinskega sveta je bila le ena poimenovana po ženski, po pisateljici Ilki Vašte. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila še ena, poimenovana po narodni herojinji Majdi Šilc, a so jo preimenovali v Jakčevo. Zdaj se je to razmerje precej popravilo.

Na zapostavljenost žensk tudi na področju poimenovanja ulic že nekaj let opozarja skupina Novomeščank in Novomeščanov, združenih v projektu Pozabljena polovica, ki izhaja iz zgodovinskih dejstev, ki govorijo o strukturnih ovirah in neenakosti med spoloma, ki so ženskam omejevala zasedanje mest in položajev z družbenim, ekonomskim in s političnim vplivom. Kljub številnim oviram in sistemskih omejitvam so ženske na številnih področjih, kot so: umetnost, medicina, glasba, ples, gledališče, literatura, podjetništvo, politika, šolstvo, naravoslovje, šport itn., prodrle v javno sfero in prispevale k razvoju skupnosti, vendar so pri tem pogosto ostale pozabljene. Poimenovanje mestnih ulic je prepričljiv dokaz, da to še kako drži.

Razlogov za poimenovanje novih ulic je več. V Bučni vasi se ta čas končuje gradnja več enostanovanjskih objektov, ki bodo kmalu vseljivi, zato je treba še pred vselitvijo nove ulice poimenovati in objektom dodeliti hišne številke. Predlagana so imena Ulica Ivane Oblak, Ulica Elizabete Soklič in Ulica Marije Tomšič. Ulici Vere Albreht in Jurija Slatkonje bosta nastali v okviru OPPN Regrške Košenice 2, predvidene dopolnitve pretežno individualne stanovanjske gradnje ulice Košenice.

Ivana Oblak je bila prva učiteljica gluhonemih deklic v slovenskem jeziku. Bila je prva predstojnica samostana Šolskih sester de Notre Dame, kot učiteljica, usposobljena za poučevanje gluhonemih, pa je zaslužna za uspešno delovanje šole za gluhoneme deklice, ki je v Šmihelu pri Novem mestu delovala od oktobra 1886 do leta 1904.

Elizabeta Soklič je bila prva učiteljica na novomeški gimnaziji. Po uvedbi tega predmeta je bila od leta 1925 učiteljica ženskih ročnih del na osemletni dekliški osnovni šoli v Novem mestu, leta 1926 pa je začela poučevati ročna dela tudi v prvih štirih razredih na novomeški gimnaziji.

Marija Tomšič je pionirka zdravstvene nege na Dolenjskem. Šolo za medicinske sestre je končala leta 1929 in leta 1937 postala učna medicinska sestra nege bolnika na internem oddelku ljubljanske bolnišnice. Zaradi hudega pomanjkanja strokovnega kadra je bila leta 1946 premeščena v Novo mesto za glavno sestro javne ženske bolnišnice, po reorganizaciji pa je bila do upokojitve glavna medicinska sestra kirurškega oddelka.

Dve novi ulici bo, kot rečeno, dobilo naselje Košenice. Prva bo poimenovana po Juriju Slatkonji, dunajskem škofu slovenskega rodu, zborovodju in skladatelju, drugemu novomeškemu proštu in prvemu dunajskemu škofu, ki je leta 1498 osnoval znameniti zbor dunajskih dečkov. Druga nova ulica na Regrških Košenicah pa se bo imenovala po Veri Albreht, slovenski pesnici, pisateljici in prevajalki, ki je v Novem mestu preživela le del otroštva, a se je vanj vedno rada vračala, svojo literarno zapuščino pa je v oporoki poklonila Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Ob županu Marija Judež ...

... in Sara Mihalič.

Svoje ime bo dobila tudi ulica v predvideni gospodarski coni pri zahodnem zaključku Mirnopeške ceste, med Žabjakom in prihodnjo zahodno obvoznico, kjer občine Novo mesto, Mirna Peč in Straža na tromeji gradijo skupni Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki. Skladno s to dejavnostjo nameravajo ulico poimenovati Okoljska.

Poleg sprejema imen novih ulic so na včerajšnji rekordno kratki seji občinskega sveta, ki je, če odštejemo slovesnost ob podpisu štipendijskih pogodb z dijakinjo tehniške gimnazije Marijo Judež in študentko Saro Mihalič, sprejem skavtov, ki so na sejo prinesli luč miru iz Betlehema, ter županovo poročilo o trenutnem dogajanju v občini na koncu, trajala le dobre pol ure, med drugim v drugem branju sprejeli Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico, Odlok o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov v mestnem jedru in po skrajšanem postopku odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali.

