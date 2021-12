Nič ni bilo prav

17.12.2021 | 12:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Trebnje so v minuli noči med kontrolo prometa na območju Grma ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 206. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pridpadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vloma na območju Križ

V kraju Križe na območju PP Novo mesto je včeraj med 8.30 in 21.30 uro nekdo skozi vrata teras vlomil v dve počitniški hiši. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med tovorom trije Nepalci

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila romunskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu v tovornem delu odkrili tri državljane Nepala, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu intervenirali v 58 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 190 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, grožnje, poskus preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in sprožitve signalno varnostne naprave.

M. K.