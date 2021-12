Včeraj novo izboljšanje, a le za vzorec, se upad ustavlja?

17.12.2021 | 12:40

Foto: Bobo

V Sloveniji v zadnjih dveh tednih dnevno beležimo izboljšanje epidemiološke slike, a se to v zadnjih dnevih upočasnjuje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil včerajšnje podatke o številu novookuženih v Sloveniji. Potrjenih je bilo 1278 novih primerov okužbe s sars-cov-2, delež pozitivnih testov pa je bil 25,4-odstoten. V primerjavi s preteklim četrtkom je izboljšanje bolj simbolično, saj smo pred natančno tednom dni zabeležili 1323 novih primerov okužbe, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 26,2-odstoten.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 19.395 prebivalcev.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 746 bolnikov (včeraj 776), 236 jih je na intenzivi. 12 covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 55 covidnih bolnikov (včeraj 53), od tega 16 na intenzivni terapiji. Štiri so sprejeli in dva odpustili.

V SB Brežice imajo 15 covidnih bolnikov, včeraj 17, enega na intenzivi - tri so sprejeli in jih pet odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 35, Trebnje 18, Črnomelj 17, Metlika, Kočevje, Ribnica in Šmarješke Toplice 9, Šentjernej in Mirna Peč 7, Semič, Žužemberk in Škocjan 5, Straža, Šentrupert in Sodražica 3, Dolenjske Toplice 2

Posavje - Brežice 33, Krško in Sevnica 18, Kostanjevica na Krki in Radeče 1

M. K.