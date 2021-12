V Šentjerneju skupaj razveseljevala Miklavž in dedek Mraz

17.12.2021 | 14:20

V Šentjerneju sta otroke z darili skupaj razveselila tako sv. Miklavž kot dedek Mraz.

Otroci so bili presrečni, ko so z dobrima decembrskima možema lahko poklepetali v živo.

Šentjernej - Občina Šentjernej, ki se je letos odločila za samostojno pot decembrskega obdarovanja otrok in ne več v okviru projekta Veseli december Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta, kot smo nedavno poročali, je pred dnevi v Kulturnem centru Primoža Trubarja organizirala svoj dogodek.

Bilo je veselo, šentjernejski otroci so se razveseli obeh dobrih mož in srečanja so bila prisrčna.

Kot pove šentjernejski župan Jože Simončič, so se odločili za Miklavža in dedka Mraza, "da kdo ne bo prikrajšan."

Obdarili so 570 otrok, glede na trenutne epidemiološke razmere pa so izbrali primeren način – vsaka družina z otrokom je bila naročena ob določeni uri in tako so jih hostese posamično spuščale v avlo kulturnega centra, kjer so lahko z obema dobrima možema, ki so ju spremljale »zvezdice«, poklepetali, se fotografirali, itd. Pomagala je tudi CZ.

Odziv je bil dober. Drugo leto pa morda drugače.

»Odziv je bil dober, občani so bili zadovoljni,« pravi župan in pojasni, da letošnje decembrsko obdarovanje verjetno ne bo dosti cenejše od prejšnjih let, »a igrače in darila, ki smo jih naročili pri Karmen Kržišnik, smo izbrali sami, so boljše, predvsem pa je vse skupaj bolj transparentno, in smo zelo zadovoljni.«

Kar nekaj bodo za obdarovanje otrok prispevali tudi domači podjetniki, ki so se radi odzvali na vabilo občine in nakazila prihajajo še tudi v teh dneh.

»Kako bo prihodnje leto potekalo decembrsko obdarovanje, bomo videli. Upamo seveda, da nas bo do takrat korona pa res že zapustila,« še doda Simončič.

L. Markelj, foto: Občina Šentjernej