Proračun nastaja, šola bo, svetnika ni

17.12.2021 | 17:00

Seja je potekala v tvornem ozračju. (foto: M. L.)

Mladi so pojasnjevali vsebino strategije za mlade. (foto: M. L.)

Občinski svet je tokrat zasedal v Restavraciji Štajdohar v Kanižarici. (foto: občina Črnomelj)

Črnomelj - V črnomaljski občini so dobili strategijo za mlade v obdobju 2022–2027, dokument so na včerajšnji seji sprejeli črnomaljski občinski svetniki. Razprava pred sprejetjem je bila na seji živahna, v njej sta se vzpostavili dve skupini. Ena je podprla čimprejšnji sprejem strategije, druga je predlagala, da bi sprejetje dokumenta še odložili in v vmesnem času vanjo uvrstili še nekatere vsebine, s katerimi bi v črnomaljski občini pridobili preko razpisov še dodatni denar. Strategijo so, kot rečeno, potem včeraj sprejeli.

Občinski svet je v obravnaval in sprejel proračun za leto 2022 v prvem branju. Proračunski prihodki znašajo 22,5 milijona evrov, odhodki pa 28,7 milijona evrov. Razliko med odhodki in prihodki občina namerava pokriti z zadolževanjem pri poslovnih bankah. Posojilo lahko znaša do 4,1 milijona evrov. Svetniki so v razpravi predlagali kar nekaj tega, za kar naj bi namenili proračunski denar. Razprava ni bila polemična.

Že na začetku seje je župan Andrej Kavšek v svojem poročilu o delu občine predstavil priprave na gradnjo osnovne šole Loka v Črnomlju. Občina čaka sklep ministrstva o dodelitvi denarja in sofinancersko pogodbo in istočasno pripravlja Investicijski program. Župan se je zahvalil svetnikom, ker z razumevanjem sprejemajo priprave na gradnjo šole. Priprave so obsežne, ker je gradnja zahtevna in draga, kot je povedal.

Na seji, ki je bila tokrat v Restavraciji Štajdohar v Kanižarici, so svetniki obravnavali skupno devetnajst točk dnevnega reda.

Pri tem so razpravljali o predlogu, da bi občina začela izdajati občinsko glasilo. Končno odločitev o glasilu so preložili na poznejši čas. Spremenili in dopolnili so občinski podrobni prostorski načrt za črnomaljsko območje Majer, spremenili statut Zdravstvenega doma Črnomelj in med drugim sprejeli sklep o predčasnem prenehanju mandata predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu Henčka Kosca. Sprejeli so letni program športa za leto 2022, na podlagi katerega bo občina izvedla javni razpis, odlok o pokopališkem redu in pravilnik o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka.

