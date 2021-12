FOTO: Kombi v Krki pod mostom na Otočcu

18.12.2021 | 08:30

Včerajšnji fotografiji z Otočca (Policijske kontrole Dolenjska)

Včeraj ob 15.30 je v ulici Grajska cesta na Otočcu, občina Novo mesto, parkirano kombinirano vozilo s parkirišča zapeljalo v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so ob pomoči potapljačev Podvodne reševalne službe Novo mesto s tehničnim posegom vozilo potegnili iz vode.

Gasilci večkrat na cesti in enkrat na strehi

Včeraj dopoldne ob 10.03 se je na cesti Črmošnjice - Črnomelj pri Semiču osebno vozilo prevrnilo in obstalo na boku. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Črnomelj so dve poškodovani osebi prepeljali v ZD Črnomelj in ju oskrbeli. Delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje s prometno signalizacijo.

Trk pri Čefidlju

Ob 15.28 je na Straški cesti v Novem mestu, v križišču pri Čefidlju, prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilih, pomagali reševalcem in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Novo mesto so dve poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je očistil cestišče.

Dimniški požar

Ob 21.28 so v ulici Vinareber v Dolžu, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku poslovno-trgovskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so nadzorovali izgorevanje saj v dimniku, gasili goreče saje, ki so padale po panelih sončne elektrarne na strehi, pregledali dimnik in okolico s termo kamero.

M. K.