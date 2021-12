''Ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski ...'' - ob obletnici postroja brigade Moris v Kočevski Reki

18.12.2021 | 11:10

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kočevska Reka - Garda SV je ob 31. obletnici postroja specialne brigade Moris v Kočevski Reki v imenu predsednika republike Boruta Pahorja položila venec k spominskemu obeležju v Kočevski Reki. Ob obletnici postroja sta venec tam položila tudi predsednika Društva MORiS Kočevska Reka in Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Tone Krkovič in Lojze Peterle.

Garda Slovenske vojske (SV) je venec položila v imenu predsednika republike in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Pahorja tako ob 31. obletnici postroja specialne brigade Moris kot tudi ob 30. obletnici neodvisnosti Slovenije, so zapisali v predsednikovem uradu. Vsakoletna tradicionalna obeležitev obletnice postroja v Kočevski Reki sicer po njihovih besedah sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke, ki so utirali pot k odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.

"Danes se spominjamo enega najpomembnejših dogodkov za samostojnost naše domovine Slovenije. Na današnji dan pred natanko 31 leti je prvič zadišalo po Slovenski vojski, kot je na postroju brigade Moris 17. decembra 1990 v Kočevski Reki dejal takratni predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle," pa so navedli v Društvu MORiS Kočevska Reka.

Prvi postroj Slovenske vojske je po njihovih besedah pokazal, da ima Slovenija na poti v samostojnost svojo vojaško silo, ki bo to pot tudi ubranila.

STA; M. K.