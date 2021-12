Pravi arzenal v Ragovem logu; zagorelo pred vhodom v hišo

19.12.2021 | 09:30

Nevarno delo pirotehnika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 8.34 je v Ragovem logu v Novem mestu občan našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Regijski pirotehniki so odstranili in na varnem kraju uničili topovsko granato kalibra 76,5 mm, dva kosa vžigalnika topovske granate kalibra 75,5 mm, tulec topovske granate z netilko kalibra 75,5 mm, vse najdbe iz obdobja Kraljevine Jugoslavije, vžigalnik topovske granate kalibra 75 mm ter 17 kosov pehotnega streliva, italijanske izdelave, vse ostanek iz druge svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene vse pristojne službe.

Zagorelo pred vhodom v stanovanjsko hišo

Ob 17.30 je na Zeleni poti v Črnomlju zagorelo pred vhodom v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili in odstranili ostanke gorenja. Ogenj je uničil del fasade in nadstrešek nad vhodnimi vrati. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

M. K.