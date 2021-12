Krkaši na novoletni premor s porazom proti Črnučam

19.12.2021 | 08:30

Novo mesto - V novomeški dvorani Marof sta se v 12. krogu Sportklub prve odbojkarske lige pomerila Krka in Črnuče. V tekmi, ki je zaradi dveh daljših sodniških prekinitev trajala skoraj dve uri, so se bolje odrezali Črnučani in tekmo dobili s 3:0 (22, 22, 26). Pri gostih so bili razpoloženi Sešek (16) točk), Rojnik (13) in Bošnjak (12), pri Krki pa sta bila najbolj razpoložena Pulko in Peterlin, oba sta prispevala po 14 točk. Gostujoči odbojkarji so do zmage prišli predvsem na račun boljšega sprejema, več pa so naredili tudi v bloku, le teh so zbrali 10, Krka pa 5.

Novo mesto, 18. 12. 2021. Obiskovalcev: 100. Sodnika: Goznik, Melavc.

Krka: Hafner 2, Erpič, Čopi 9, Borin (L), Travnik 3, Kožar 1, Pulko 14, Lavrič 6, Peterlin 14, Lindič 5, Jaklič (L), Ožbalt, Koncilja. Trener: Tomislav Mišin.

Črnuče: Verdinek (L), Mihelčič, Prevorčnik, Gornik 7, Rojknik 13, Bošnjak 12, Ssešek 16, Oman 1, Karadža Pevc (L), Slovnik, Jančič, Hodžič Šlejkovec, Mejal 6. Trener: Jurij Žavbi.

V tekmo so bolje vstopili gosti. S pritiskom na servisu, dobro igro v bloku in na račun razpoloženega Seška (9 točk v prvem nizu) so hitro povedli s 6:10. S polminutnim odmorom je nato reagiral domači trener Mišin. Krkaši so v nadaljevanju zaigrali bolje in ujeli priključek, a le za kratek čas. Težave krkašev na sprejemu so se nadaljevale, manjkalo pa je tudi natančnosti pri podajah, zato je Mišin namesto Kožarja v igro poslal Hafnerja. Črnučani so še naprej kazali več zbranosti. Po asu Gornika za 17:22 je že kazalo, da se bo tehtnica povsem prevesila na stran gostov, toda domači so se na račun dobrih začetnih udarcev Hafnerja vrnili v igro. Lindič je postavil blok za 20:22, Hafner pa je zatem pristavil še as. Zatem je Sešek poskrbel za napadalno točko, le tej pa za prvo zaključno žogo dodal še točko z začetnim udarcem. Krkaše je s točko v igri ohranil Peterlin, končnih 22:25 v korist gostov pa je postavil Bošnjak.

Drugi niz je potekal zelo izenačeno. V končnico so bolje vstopili gosti po asu Mejala za 18:20. Krko sta v igri ohranjala Pulko in Peterlin. Gornik je z blokom ujel Čopija za 20:22. Krkaši so se uspeli približati na 22:23, tu pa se je ustavilo. Rojnik je gostom priigral prvo zaključno žogo, le to pa je že v naslednji akciji izkoristil Bošnjak za končnih 22:25.

Pričetek tretjega niza je bil bolj dramatičen, kot bi sprva pričakovali. Že pri izenačenju na 4 je sodnik posegel po kartonih, zaradi negodovanja pa je bil izključen gostujoči igralec Slovnik. V nadaljevanju so se strasti pomirile. Ekipi sta bili večji del niza poravnani. Do prve večje prednosti so prišli krkaši, najprej po zaslugi Čopija, nato pa je as za 19:16 pristavil Lindič. Gostujoči trener Žavbi je v pravem momentu reagiral s polminutnim odmorom in njegovi varovanci so poskrbeli za štiri zaporedne točke in vodstvo z 19:20. Rojnik je goste povedel do prve zaključne žoge in vodstva s 24:22. Krkaši se niso predali. Pritisnili so z začetnim udarcem, Čopi je postavil blok za izenačenje na 24, po asu Pulka pa so prešli celo v vodstvo. Po izenačenju na 25 točki je sledil daljši sodniški premor, saj je na parketu zavladala zmeda in pri sodniški mizi je bilo potrebnega nemalo posvetovanja, preden se je tekma lahko nadaljevala. Krkaši so imeli novo zaključno žogo, priložnosti pa niso uspeli izkoristiti. Rojnik je poskrbel za dve zaporedni točki, tekma pa se je končala z napako domačinov za končnih 26:28 v korist Črnučanov.

Zlatko Pulko, Krka: "Dejstvo je, da so Črnučani več naredili na servisu. Imeli so tudi lepši sprejem in so posledično lažje napadali. Lahko jim le čestitamo za dobro igro. Mi moramo delati naprej in po novem letu nadaljevati lov za ekipami, ki so nad nami."

Matic Rojnik, Črnuče: "Za nami je zelo težka tekma, saj smo si bili zelo točkovno zelo blizu. Odigrali smo zbrano in bili v ključnih trenutkih boljši. Zdaj nas čaka novoletni premor, potem pa upam, da bomo tako nadaljevali."

* Izidi, 12. krog:

Panvita Pomgrad - Hiša na kolesih Kranj 3:2 (-19, 22, 14, -26, 13)

Salonit Anhovo - Calcit Volley 1:3 (-19, -19, 23, -22)

Krka - Črnuče 0:3 (-22, -22, -26)

ACH Volley - Merkur Maribor 3:0 (22, 14, 22)

- lestvica:

ACH Volley 12 12 0 36:4 36

Merkur Maribor 12 9 3 30:15 28

Calcit Volley 12 8 4 27:18 24

Salonit Anhovo 12 6 6 24:22 18

Panvita Pomgrad 12 5 7 19:26 14

Črnuče 12 4 8 16:26 12

Hiša na kolesih 12 2 10 13:32 6

Krka 12 2 10 13:33 6

S. V.; foto: MOK Krka

