Zadnje rokometne tekme tega koledarskega leta

19.12.2021 | 08:45

Najbolj razburljiva in izenačena tekma je bila v Posavju, na koncu so bili boljši igralci Dobove. (foto: rokomet.net)

V soboto so bili odigrani zadnji štirje obračuni Lige NLB v tem koledarskem letu.

Na prvih dveh tekmah so gostitelji prišli do zanesljivih zmag. Mariborčani so z 28:20 ugnali Ribničane, Koprčani pa so bili z 38:25 boljši od Ormožanov. Prepričljivi so bili tudi Celjani, ki so na gostovanju v Ivančni Gorici tekmece premagali s 40:24. Nekoliko bolj tesen pa je bil obračun med Dobovo in Ljubljano, ki so ga po napeti končnici dobili rokometaši domače zasedbe (32:30).

13. krog Lige NLB bo zaključen februarja, ko bo odigran še dvoboj med Herzom Šmartnim in LL Grosistom Slovanom.

Maribor Branik - Riko Ribnica 28:20 (14:9)

Rokometaši mariborskega Branika so na tekmi 13. kroga lige NLB premagali Riko Ribnico z 28:20 (14:9).

* Dvorana Tabor, gledalcev 120, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Maribor Branik: Milačić, Lorger, Strašek, Knez, Planinšek 2, Dosedla, Veselinovič, Sok 3 (1), Kovačec, Jerenec 1, Janc 9, Gregorič, Blagotinšek, Budja 7, Hedl, Rakita 6.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Levstek, Gorenc, Žagar 2, Ljevar, Ranisavljević 1, Miličevič 3 (1), Nosan, Cimerman 7, Simić, Pucelj 2, Nosan 3, Buneta 2, Begić Zbačnik.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 2 (1), Riko Ribnica 3 (1).

* Izključitve: Maribor Branik 8, Riko Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: Blagotinšek (39.).

Mariborska ekipa je dosegla peto in najbolj odmevno zmago v tej sezoni. V dvorani Tabor je na kolena položila zasedbo iz Ribnice, ta kljub porazu ostaja na visokem četrtem mestu z enakim številom točk kot tretjeuvrščeno moštvo iz Velenja.

Izbranci celjskega trenerja na mariborski klopi Luke Žvižeja so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme. Že v 15. minuti so povedli z 8:5, v 26. minuti pa so svojo prednost podvojili (12:6).

V drugem polčasu niso popustili niti za ped, po njihovem vodstvu z 19:10 v 40. minuti pa je bilo jasno, da bosta točki ostali v štajerski prestolnici. Največ so vodili za 12 golov (24:12, 25:13).

V mariborski ekipi je bil najbolj učinkovit Mitja Janc z devetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Denis Strašek, ki je zbral 16 obramb. Za ekipo iz Ribnice je Brin Cimerman dosegel sedem zadetkov.

Luka Žvižej, trener Maribora Branika: "Igrali smo tako, kot smo se dogovorili v garderobi. Rokometaši so skoraj popolnoma izpolnili vse zahteve, ki smo jih dorekli že po sredinem pokalnem obračunu. Seveda je vsaka stvar lahko še boljša. Po tekmi je lahko biti pameten, sploh ko je rezultat takšen, kakršnega si želiš. Videli smo pravi boj. Pametno smo igrali v napadu, po dolgem času so bili naši zunanji igralci razpoloženi, zato se je odprlo tudi v obrambi."

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Morda se je poznala sredina pokalna tekma. V obračun smo vstopili preveč ležerno, tega si ne bi smeli dovoliti. Vedeli smo, da bo dvoboj zahteven, a mislili smo, da tekmece lahko premagamo. Ko so se odlepili, smo postali nervozni. Priključka nismo več ujeli. Mariborčani so s prednostjo osmih golov tekmo praktično odločili, pomemben je bil tudi učinek njihovega vratarja, ki je zbral 17 obramb, naša vratarja pa sta bila skupaj uspešna osemkrat. To je bilo odločilno."

Liga NLB se bo zavoljo bližnjega evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem nadaljevala drugo leto. Ribniška ekipa bo gostovala v Šmartnem pri Litiji.Tekma bo 5. februarja.

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 24:40 (13:21)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v gosteh premagali Sviš Ivančno Gorico s 40:24 (21:13).

* Športna dvorana, gledalcev 285, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Tekavec 3, Bevec 3, Knez 1, Zavodnik 6 (3), Tekavčič 1, Hočevar 2, Kutnar, Pirnat 1, Marojevič, Sašek, Kompare 1 (1), Košir 4, Ropič 2.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Vujović, Strmljan 4, Terzić 1, Mazej 4, Razgor 1, Cokan 1, Marguč 6 (2), Poteko 3, Ivanković 3, Čepić 1, Kodrin 2, Žabić, Mlakar 4, Vlah 6, Suholežnik 4.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 6 (4), Celje Pivovarna Laško 2 (2).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 2, Celje Pivovarna Laško 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjani so v Stični pričakovano osvojili obe točki, po njih imajo še vedno tri točke več od drugouvrščenih Trebanjcev, ki pa imajo tudi tekmo manj.

Izbranci gostujočega trenerja Alema Toskića so od prve do zadnje minute igrali resno in odgovorno ter postopoma višali svojo prednost. Že na polovici tekme so si priigrali osem golov prednosti (21:13), enak ritem pa so zadržali tudi v drugem polčasu in visoko zmagali.

V štajerski ekipi sta bila najbolj učinkovita Gal Marguč in Aleks Vlah, ki sta dosegla po šest golov, vratar Miljan Goljović pa je zbral 16 obramb. Za dolenjsko zasedbo je Denis Zavodnik dosegel šest, Domen Košir pa štiri zadetke.

Matevž Tekavčič, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Za nami je zelo zahtevna tekma. Kljub odsotnosti poškodovanih rokometašev smo držali stik s Celjani, dokler smo lahko. Trudili smo se po najboljših močeh. Takšen je naš položaj, upamo na boljše čase."

Tilen Strmljan, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Vemo, da so tekmeci dobra ekipa, zato smo v obračun vstopili popolnoma osredotočeno. Vedeli smo, da imamo lahko velike težave. Na začetku so imeli gostitelji še nekaj moči, nato pa smo strli njihov odpor. S hitrimi nasprotnimi napadi in dobro obrambo smo zasluženo zmagali."

Zasedba iz Ivančne Gorice bo februarja gostila Ljubljano.

Dobova - Ljubljana 32:30 (18:16)

Rokometaši Dobove so premagali Ljubljano z 32:30 (18:16).

* Športna dvorana, gledalcev 117, sodnika: Lah in Sok.

* Dobova: Husejnović, Blaževič 2, Glogovšek 2, Šafranko 8 (1), Abramović, Dragan 3, Luzar 1, Kučič 3, Rantah 4, Šukić 1, Kamnikar, Mladković 1, Mlakar 3 (1), Ferenčak, Mijušković, Nešič 4.

* Ljubljana: Kromar, Rebevšek 1, Gaberc, V. Lukman 4, Jaklič, Radšel, Novak, Pintar, Križaj 1, Kmetič, Makivić, Batagelj 3 (1), Lukman 12 (4), Pernovšek 3, Brulec, Kolmančič 3, Leskovar 3, Tomšič, Ključanin.

* Sedemmetrovke: Dobova 4 (2), Ljubljana 6 (5).

* Izključitve: Dobova 18, Ljubljana 14 minut.

* Rdeči karton: Šukić (20.).

Najbolj razburljiva in izenačena tekma je bila v Posavju, po hudem boju za vsak košček igrišča in bojeviti predstavi na obeh straneh - gostitelji so imeli kar devet, gostje pa sedem dvominutnih izključitev - pa se je končala s tesno zmago domačih rokometašev.

Do 50. minute je bila tekma povsem izenačena, nato pa so gostitelji - pri vodstvu 25:24 - naredili delni izid 3:0 in v 52. minuti povedli z 28:24.

A izbranci gostujočega trenerja Bojana Čotarja se niso predali, po dveh golih Jureta Lukmana in enega Vida Lukmana so se v 58. minuti približali na gol zaostanka (29:30).

V prelomnih trenutkih dvoboja so se zbrali tudi Posavci, mir v hišo sta prinesla Jan Mladković in Andraž Dragan, ki sta svoje soigralce popeljala do neulovljivega vodstva z 32:29.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Rudolf Šafranko z osmimi zadetki, v ljubljanski pa Jure Lukman, ki je dosegel ducat golov.

Rudolf Zvonimir Šafranko, rokometaš Dobove: "Tekma je bila dobra. Ljubljančani pogosto igrajo ena na ena. V drugem polčasu smo se uspeli oddaljiti na pet zadetkov. Na žalost smo na koncu padli in se spravili v slab položaj, a vseeno uspeli zmagati. Hvala številčnemu občinstvu za podporo!"

Herman Leskovar, rokometaš Ljubljane: "Na ekipo Dobove smo se dobro pripravili. Vedeli smo, da imajo globoko obrambo. V prvem polčasu smo bili v napadu učinkoviti, v obrambi pa ne. Mislim, da smo naredili dva prekrška v 30 minutah. V drugem delu tekme je bilo nasprotno. Oboji smo igrali dobro v obrambi. Rezultat je manjše število doseženih zadetkov. Na koncu nam ni uspelo osvojiti točk."

Ekipa iz Dobove bo v prihodnjem krogu februarja gostila Slovenj Gradec 2011, Ljubljana pa bo gostovala pri Sviš Ivančni Gorici.

* Izidi, 13. krog:

- petek, 17. december:

Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 2011 34:28 (15:15)

- sobota, 18. december:

Maribor Branik - Riko Ribnica 28:20 (14:9)

Dobova - Ljubljana 32:30 (18:16)

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 24:40 (13:21)

Koper - Jeruzalem Ormož 38:25 (17:17)

- sobota, 19. februar:

19.00 Herz Šmartno - LL Grosist Slovan

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 12 1 0 424:321 25

2. Trimo Trebnje 12 10 2 0 357:304 22

3. Gorenje Velenje 13 8 1 4 402:325 17

4. Riko Ribnica 13 8 1 4 383:363 17

5. Urbanscape Loka 13 8 0 5 343:312 16

6. Koper 13 6 1 6 342:326 13

7. LL Grosist Slovan 12 6 1 5 298:320 13

8. Slovenj Gradec 2011 13 5 1 7 346:346 11

9. Maribor Branik 13 5 1 7 334:359 11

10. Dobova 13 5 1 7 337:376 11

11. Jeruzalem Ormož 12 4 2 6 333:357 10

12. Sviš Ivančna Gorica 13 3 0 10 317:371 6

13. Ljubljana 13 2 0 11 368:414 4

14. Herz Šmartno 12 1 0 11 302:392 2

STA; M. K.