Krka nadigrana v Podgorici

19.12.2021 | 09:00

Foto: Budučnost VOLI

Podgorica - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo s 64:110 (18:30, 20:21, 53:83).

* Dvorana Morača, gledalcev 100, sodniki: Hordov, Kardum, Mustapić (vsi Hrvaška).

* Budućnost: Cobbs 10 (1:2), Šehović 7 (1:1), Micov 12 (2:2), Seeley 21 (4:4), Tarolis 15 (3:4), Nikolić 15 (3:5), Jagodić Kuridža 13 (7:8), Reed 17 (1:3).

* Krka: Gibbs 7 (2:2), Stipčević 21 (4:4), Špan 4 (2:2), Stavrov 7, Kosi 9, Lapornik 3, Macura 3 (1:2), Thomas 10.

* Prosti meti: Budućnost 22:29, Krka 9:10.

* Met za tri točke: Budućnost 10:18 (Seeley 3, Tarolis 2, Šehović 2, Micov 2, Cobbs), Krka 11:26 (Stipčević 5, Thomas 2, Gibbs, Stavrov, Lapornik, Kosi).

* Osebne napake: Budućnost 16, Krka 28.

* Pet osebnih: Kosi (38.).

Košarkarji Krke so doživeli šesti zaporedni poraz v ligi Aba. Zmage ne poznajo že od konca oktobra. Tokrat so pokleknili na gostovanju pri Budućnosti, ki je bila boljša s 46 točkami razlike.

Novomeščani v Podgorici niso zmagali že trinajst gostovanj v nizu; nazadnje so iz Morače odšli z dvema točkama pred skoraj dvajsetimi leti.

Čeprav je imel domači strateg Aleksander Đikić, ki je vrsto let vodil zasedbo iz Novega mesta, na voljo zgolj osem igralcev, Krka niti za trenutek ni bila dostojen tekmec. Izgubila je vse štiri četrtine in zabeležila drugi poraz v tej sezoni z več kot 40 točkami razlike. Partizan jo je oktobra nadigral z 92:45.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem Budučnosti za več kot zasluženo zmago. Igrali smo na gostovanju, domačin je bil v hendikepu, igrali so z devetimi igralci. Glede na to smo pričakovali, da nas bodo domačini po naši odlični igri v prejšnjem krogu proti Crveni zvezdi vzeli resno. Danes se je pokazalo, da smo se od začetka do konca bali fizičnega kontakta, da nismo odgovorili s čvrsto igro na njihovo čvrstino. Premagali so nas v želji, borbenosti po zmagi. Upam, da to ni realen pokazatelj našega karakterja. Če je to realen pokazatelj, bomo imeli v nadaljevanju sezone velike težave. Vsak od nas se mora zamisliti in zavedati, da je košarka v prvi vrsti moška igra, z veliko kontakta, kjer mora vsak pokazati veliko hrabrosti in tudi to, da nisi mehak po srcu in karakterju. Enostavno se nam te stvari ne smejo več zgoditi. Budučnost je kvalitetna ekipa, ima odlične in izkušene posameznike. Ampak želje, volje, borbenosti, »fighta« pa nam ne more nič in nihče vzeti. V vsakem trenutku moramo to pokazati!«

Aleksandar Džikić, trener Budučnosti: »Pred tekmo nismo bili mirni, saj imamo velike težave s poškodbami in boleznimi. Ti, ki so stopili na parket, pa so odigrali dobro tekmo. Že v torek nas čaka nova tekma in to je to.«

Krko zdaj čakata dve domači preizkušnji. V nedeljo, 26. decembra, se bo pomerila z Igokeo, 2. januarja pa s Cedevito Olimpijo.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi