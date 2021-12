Knjižnica Črnomelj - bogata zgodovina, lepa prihodnost

19.12.2021 | 14:00

Petekova novinarska konferenca - več fotografij spodaj v fotogaleriji (foto: Knjižnica Črnomelj)

Črnomelj - Knjižnica Črnomelj je ob praznovanju 60-letnice knjižnice v petek predstavila svoj pogled na zgodovino knjižnice, tvorno in uspešno sodelovanje z ustanoviteljico Občino Črnomelj, s pogodbeno partnerico Občino Semič ter sodelovanje z drugimi knjižnicami iz območja.

Na novinarski konferenci so sodelovali direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić, direktorica občinske uprave občine Črnomelj Danijela Nedič Orešič, županja občine Semič Polona Kambič ter direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič.

Neprestan razvoj

Kot organizatorji povzemajo vsebino novinarske konference, se knjižnica v svojih 60. letih neprestano razvija, je pomembna za svoje okolje, opazna in s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva h kvaliteti življenja vseh občanov, vseh generacij. Uspešno sodeluje z ustanoviteljico Občino Črnomelj in pogodbeno partnerico Občino Semič. K temu vsekakor pripomore dober dialog vseh akterjev. Knjižnica Črnomelj se uspešno in strokovno povezuje z osrednjimi knjižnicami svojega območja in z območno Knjižnico Mirana Jarca. V času korone je bil še posebno odmeven skupen projekt spletnih dogodkov, z zanimivimi gosti, ki so si ga preko e-medijev lahko ogledali bralci širše Dolenjske.

Načrti

Direktorica Knjižnice Črnomelj je predstavila tudi načrte za naprej. V začetku leta 2022 bo izvedena statična sanacija bivšega Dijaškega doma, sledi skupna ureditev vrta pred knjižnico in OŠ Mirana Jarca s sodobnim zunanjim prireditvenim prostorom.

V načrtu je tudi notranja preureditev knjižnice. Načrt je že izdelan, pripravil ga je STUDIO 1991 iz Ljubljane. Tako bodo, kot napovedujejo, prebivalci občine Črnomelj v bližnji prihodnosti dobili novo, prijazno in svetlo knjižnico, ki bo postala še boljši tretji življenjski prostor – prostor srečevanj in druženja ob knjigi za vse generacije.

Zaposleni v knjižnici sicer 19. januarja 2022 pripravljajo osrednjo prireditev ob praznovanju 60- letnice knjižnice. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi kratek igrano dokumentarni film o uspešno prehojeni poti knjižnice in o večnem iskanju večjih in boljših prostorov za knjižnico.

Naslednje leto bo tudi 90. letnica rojstva Lee Grabrijan (3. 2. 1932 – 29. 11. 2000), prve diplomirane in redno zaposlene knjižničarke v Beli krajini, ki je svoje življenje z veliko ljubeznijo posvetila razvoju črnomaljske knjižnice in belokranjskega knjižničarstva. Ob tej priložnosti bo knjižnica izdala knjižico z naslovom Lea Grabrijan, sopotnica knjižnice, delo bibliotekarja in domoznanskega delavca Andreja Črniča, še sporočajo iz Črnomlja.

Galerija