FOTO: Podelili priznanja Čebelam prijazne občine

19.12.2021 | 12:30

Višnja Gora - S krajšo slovesnostjo v Središču inovativnih tehnologij APILAB – Hiša kranjske čebele v Višnji Gori je Občina Ivančna Gorica tudi uradno prejela naziv Čebelam najbolj prijazne občine v letu 2021. Drugo mesto v letu 2021 je prejela Občina Ravne na Koroškem, tretje pa Občina Sevnica. Uradna razglasitev je sicer potekala v začetku meseca decembra v okviru Dneva čebelarskega turizma preko videokonference.

Dogodka na pobudo Čebelarske zveze Slovenije so se udeležili že omenjeni predstavniki letošnjih prejemnic čebelarskih laskavih nazivov iz ivanške in sevniške občine, Ravenčani pa se zaradi neodložljivih obveznosti dogodka niso udeležili. Prisotna je bila tudi Občina Ormož, prejemnica nagrade najbolj prijazne občine v letu 2020, in lokalni čebelarji Čebelarskih društev Stična in Krka – Zagradec.

Priznanja čebelam prijazne občine sta podelila predsednik ČZS Boštjan Noč in podpredsednik ČZS Marko Alauf. Občina Ivančna Gorica je poleg priznanja in zmagovalne umetniške skulpture s strani ČZS prejela tudi prehodno skulpturo – pokal, ki ga je župan Dušan Strnad prejel s strani župana lanskoletne zmagovalke Občine Ormož Danijela Vrbnjaka.

Župan Dušan Strnad je po prejetem priznanju povedal: »Izjemno sem ponosen, da sem priznanje prejel v imenu vseh čebelarjev iz občine Ivančna Gorica. To priznanje je za vse nas, ki se v občini trudimo, da bi bili prijazni do čebel in okolja. Navsezadnje živimo tudi v rojstnem kraju kranjske sivke in glede tega čutimo kar veliko obveznost in dolžnost. Na nas pa je tudi, da delamo še bolje in nekoč ponovno postanemo čebelam prijazna občina, predvsem pa je važno, da to kar smo zdaj dosegli v prihodnjih letih še nadgradimo.«

M. K.; foto: G. S., Občina Ivančna Gorica



