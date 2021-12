V Srebrničah v ponedeljek začetek prenove državnega cestnega odseka

19.12.2021 | 16:00

Fotografiji: MONM

V prvi etapi so med drugim zgradili kolesarsko stezo do srebrniškega pokopališča.

Novo mesto/Srebrniče - V Srebrničah pri Novem mestu bodo v ponedeljek začeli prenovo tamkajšnjega nekaj manj kot 700-metrskega državnega cestnega odseka. Naložba bo stala 1,36 milijona evrov, nekaj manj kot 580.000 evrov bo zanjo prispevala Mestna občina Novo mesto. Preostali oz. večji del naložbe bo poravnala Direkcija RS za infrastrukturo.

Med gradbenimi deli, ki bodo v prvem delu naložbe potekala ob robu cestišča, bodo uredili delno cestno zaporo. Promet bo s pomočjo semaforjev urejen izmenično enosmerno. Dela nameravajo končati predvidoma do začetka novembra prihodnje leto, so sporočili z novomeške občine.

Gradbeno podjetje CGP bo sicer do marca prihodnje leto urejalo podzemno vodovodno infrastrukturo, nakar se bo lotilo še sanacije skoraj 700-metrskega cestišča, so dodali.

Med prenovo državne ceste bodo v Srebrničah zgradili tudi pločnik. Uredili bodo še avtobusno postajališče in obračališče ter cestno razsvetljavo.

Omenjena cestna prenova bo sledila leta 2019 končani prvi etapi prenove regionalne ceste pri srebrniškem pokopališču. Tam je sicer šlo za prenovo skoraj 1,3-kilometrskega cestnega odseka. Hkrati so zgradili pločnik in kolesarsko stezo, so še zapisali na novomeški občini.

M. K.