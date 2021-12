Gorelo olje na štedilniku - kuhinja uničena, moški opečen

19.12.2021 | 18:40

Požar v kuhinji so ob novomeških poklicnih pomagali gasiti tudi šmihelski prostovoljni gasilci. (foto: arhiv; PGD Šmihel)

Danes ob 13.22 je v ulici V Ragov log v Novem mestu gorelo olje na štedilniku v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar, ki je zajel kuhinjske elemente, prezračili so prostore in oskrbeli občana, ki je bil opečen po rokah. Kuhinja je uničena.

Prometna nesreča pri Gornjem Brezovem

Ob 5.31 se je pri Gornjem Brezovem, občina Sevnica, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli cestišče z vpojnimi snovmi in ga počistili ter nudili pomoč policiji in vlečni službi.

Kradli iz skladišča podjetja

S PU Ljubljana pa poročajo, da so na območju Ribnice neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja in ukradli pnevmatike s platišči. Podjetje je oškodovano za nekaj tisoč evrov.

M. K.