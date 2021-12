V kočevski Yaskawi kljub težavam povečujejo proizvodnjo robotov

20.12.2021 | 08:00

Foto: arhiv DL

Kočevje - V tovarni robotov Yaskawa v Kočevju so v lanskem letu zaradi epidemije covida-19 zabeležili velik padec prihodkov, letos pa znova beležijo rast tako proizvodnje kot prodaje. Pričakujejo, da bodo do konca leta prodali za 32 milijonov evrov izdelkov, kar glede na lansko krizno leto pomeni 140-odstotno povečanje.

V podjetju ocenjujejo, da bodo letos izdelali in prodali 3400 robotov ter 2100 krmilnikov, kar glede na lansko leto pomeni precejšnje povečanje. V letu 2020 so namreč izdelali pol manj robotov in le 200 krmilnikov.

Podobno kot druga podjetja se tudi pri njih srečujejo z veliki težavami v dobavni verigi, vendar jim za zdaj še uspeva zagotavljati ves potreben material za proizvodnjo.

Med drugim ugotavljajo, da so se cene logistike zelo podražile. Cena ladijskega prevoza je letos že presegla petkratnik lanske cene, pravi direktor družbe Hubert Kosler. Grozi jim tudi precejšnja podražitev električne energije. "Navkljub vsem navedenim težavam pa uspevamo vzdrževati in celo povečevati redno proizvodnjo robotov in krmilnikov v upanju, da nam bo to uspevalo tudi v prihodnje," dodaja.

S trenutnim gospodarskim okoljem v Sloveniji so v podjetju zadovoljni, želijo pa si, da bi bila čim prej sprejeta davčna reforma.

Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je tovarno v Kočevju začela graditi leta 2017, proizvodnja v njej pa je stekla dve leti pozneje. Ob zagonu proizvodnje so načrtovali, da bo družba do leta 2023 zaposlila 200 ljudi. Trenutno jih zaposluje 118.

STA; M. K.