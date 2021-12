December v domovih za starejše: Z okužbami ali brez, veselo bo

20.12.2021 | 08:40

Milena Dular, DSO Novo mesto (foto: arhiv DL)

Medtem ko v nekaterih domovih za starejše v JV Slovenije že celo leto med stanovalci niso imeli okužb s covidom-19, imajo ponekod drugod v teh dneh spet rdeče cone – Problem so tudi kadri

V primerjavi z lani, ko so bili domovi za starejše glavna žarišča okužb s koronavirusom, v mnogih domovih v regiji že celo leto niso imeli okužb med stanovalci, ponekod pa so tudi v zadnji mesec leta zakoračili z rdečimi conami. Brez okužb ali z njimi pa skušajo po svojih najboljših močeh v najbolj veselem mesecu v letu razveseliti svoje stanovalce.

V DSO Črnomelj so se z zadnjim primerom okužbe pri stanovalcih spoprijemali v začetku lanskega decembra. »Od takrat do danes nismo zaznali nobenega novega primera pri stanovalcih, medtem ko smo okužbo s covidom-19 v tem času zaznali pri treh zaposlenih, ki pa se ni razširila,« pravi direktorica Valerija Lekić Poljšak. Poleg doslednega izvajanja vseh priporočenih ukrepov za preprečevanje in širjenje okužbe, je k temu pripomoglo tudi cepljenje – polno cepljenih je 96 odstotkov od 173 stanovalcev in 86 odstotkov od 106 zaposlenih.

Valerija Lekić Poljšak, DSO Črnomelj (foto: arhiv DL)

Tudi v DSO Novo mesto se ponovne okužbe pri stanovalcih niso pojavile. »Zbolevajo posamezni zaposleni, izbruha pa nismo obravnavali,« pravi direktorica Milena Dular. Trenutno pri njih biva 314 stanovalcev, od katerih jih je 83 odstotkov cepljenih, zaposlenih pa je 237, med katerimi je 67 odstotkov cepljenih.

Se pa je v drugi polovici novembra ponovno pojavila okužba med stanovalci Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, kjer je sicer kar 98 odstotkov stanovalcev cepljenih, zaposlenih pa je cepljenih približno 70 odstotkov. V začetku decembra so imeli v rdeči coni devet stanovalcev iz dveh enot, okuženi pa so bili tudi štirje zaposleni. »Zaenkrat so obiski z upoštevanjem vseh ukrepov in izpolnjevanjem pogoja PCT možni. Svojce pa sicer naprošamo, da skušajo obiske zmanjšati,« pravi direktorica Darja Cizelj.

DECEMBRSKO DOGAJANJE

Darja Cizelj, DUO Impoljca (foto: osebni arhiv)

Običajno življenje se sicer v domove vrača že nekaj mesecev. »Vse od končane epidemiji skušamo, sicer prilagojeno, organizirati raznovrstne dogodke znotraj doma. Dokler je bilo toplo, smo veliko dogodkov organizirali zunaj, na naši domačiji. V jesenskem času smo martinovali, igrali tombolo, v manjših skupinah praznovali rojstne dni, decembra pa si zelo želimo izpeljati silvestrovanje in prepevanje božičnih pesmi po hiši,« pravi direktorica DSO Novo mesto Milena Dular. V želji, da praznični čas pogreje srca vseh njihovih stanovalcev, bodo z uricami ob kaminu in preostalimi družabnimi dogodki poskrbeli za vključenost čim večjega števila stanovalcev, obiskali pa jih bodo tudi Krkaši, ki kot njihovi pokrovitelji vsako leto poskrbijo za obdarovanje vseh stanovalcev.

V črnomaljskem DSO so za uvod v veseli december začeli z izdelovanjem adventnih venčkov in okraskov. »Pri vseh aktivnostih sodelujejo vsi stanovalci, ki jim zdravstveno stanje to omogoča, in zaposleni doma. Res pa je, da vse aktivnosti potekajo v okviru mehurčkov, kar pomeni, da se posamezni stanovalci in zaposleni ne družijo med seboj,« pravi Lekić Poljšakova. Tako bodo v predbožičnem času druženje pred domom organizirali vsak dan za eno nadstropje, v vsakem nadstropju posebej pa bo v zadnjem tednu v decembru potekalo tudi silvestrovanje. »Letošnje decembrsko dogajanje bo nekoliko drugačno, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih, vendar zato nič manj bogato in prijetno za naše stanovalce. Veselo bo,« pravi Valerija Lekić Poljšak.

»Trudimo se čim bolj normalizirati situacijo in interno izvajamo dogodke. Sedaj smo imeli hišnega Miklavža, na Impoljci pa nam je uspelo dobiti Miklavža iz župnije Boštanj. V decembru bomo organizirali čajanke, dogodke znotraj posameznih enot, v mehurčkih,« pa pravi Darja Cizelj in dodaja, da se je marsikaj spremenilo. »Pogrešamo čase pred covidom, ko nismo bili omejeni, ko je bil december res priložnost za več druženja, povezovanja, obiskovanja, tako znotraj domov kot v skupnosti.« Direktorica opaža, da nastala situacija traja že predolgo in da se napetosti kopičijo. »Trudimo se ustvarjati pozitivno vzdušje, zavedamo se, da je pomembno, da ostanemo blizu drug drugemu, da je vredno vlagati še naprej v naše medsebojne odnose,« pravi in dodaja, da je to zdaj njihova najpomembnejša pomembna naloga in da od tod tudi črpajo moč za nadaljnje delo.

Delati pa jim ni lahko, še posebno, ker se ob izzivih, ki jih je prinesla epidemija, domovi že od lanskega leta spopadajo s poglabljanjem kadrovske krize zaradi odhajanja zaposlenih v različne druge panoge in neuspešnih razpisov za zapolnitev prostih mest.

O tem pa podrobneje v aktualnem tiskanem Dolenjskem listu.

Mojca Leskovšek-Svete