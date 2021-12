FOTO: Obstal na železniških tirih; v naletu štirih na AC štirje ranjeni

Avto je obstal na železniških tirih. (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.55 je v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, na cestno železniškem prehodu osebno vozilo zapeljalo na železniške tire in tam obstalo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so odklopili baterijo, s tehničnim posegom vozili izvlekli na cestišče in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V tem času je bil železniški promet oviran. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Nalet na AC

Ob 18.42 je na avtocesti pri naselju Obrežje, občina Brežice, v smeri mednarodnega mejnega prehoda Obrežje prišlo do naleta štirih osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Brežice so oskrbeli štiri osebe in jih prepeljali v UC Brežice.

Dimniški požar

Ob 18.48 so v naselju Male Češnjice v občini Ivančna gorica gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentvid pri Stični so dimnik ohladili in očistili.

Nevarne najdbe

Ob 16.37 so v gozdu pri Višnji gori, občina Ivančna Gorica, našli minometno mino in dve topovski granati kalibra 47 in 75 mm, italijanske izdelave, iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarne najdbe sta na kraju uničila pirotehnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod 1 Levo in izvod 2 desno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVINEK;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ, po izvodu INTERNAT-ŠOLSKA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER, na izvodu Lokve v R.O.;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK v R.O., na izvodu J.R.-Weiss.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, izvod 1. PROTI MAČKOVCU;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA NM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

