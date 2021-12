Pevci poskrbeli za prijetno predpraznično vzdušje

20.12.2021 | 09:50

Pevci MePZ PGD Zbure so včeraj povabili na praznični koncert v farno cerkev sv. Marjete v Šmarjeti. (foto: arhiv MePZ PGD Zbure)

Šmarjeta - Mešani pevski zbor PGD Zbure že tradicionalno decembra razveseli s prazničnim koncertom. Običajno so ga pripravili v podružnični cerkvi sv. Matere Božje v Slapih.

Letos je bilo zaradi korone malo drugače. Pevci z zborovodkinjo Aleksandro Barič Vovk so se vseeno opogumili in ob upoštevanju vseh korona ukrepov včeraj, na četrto adventno nedeljo, povabili v farno cerkev sv. Marjete v Šmarjeti – ta cerkev je namreč večja od podružnične.

»Veliko je bilo pogovorov in kolebanja, ali imeti koncert ali ne. Na koncu sta zmagala pesem in motivacija, ki gresta z roko v roki. Ob upoštevanju vseh predpisanih pogojev je bila izvedba vaj sicer nekoliko otežena, pa vendar … kjer je volja, tam je pot,« pove dirigentka Barič Vovkova.

Tako so zburski pevci popestrili v teh časih tako osiromašeno kulturno dogajanje in občinstvo jih je nagradilo z aplavzom. Pevci so pobrskali po starih notah ter priredili večer pesmi, ki so jim blizu, ki jih radi pojejo, ki so jih na tak ali drugačen način zaznamovale. Pričarali so prijetno vzdušje za prihajajoče praznike. Za vezno besedilo ter tenkočutne literarne vložke sta poskrbeli Jelka Petrovič in Renata Lužar. Zbrane je na koncu nagovoril šmarješki župan Marjan Hribar. Pevci so se za podporo in sodelovanje zahvalili še župniku, g. Andreju Golčniku, ki vedno rad prisluhne njihovim idejam.

L. Markelj, foto: MePzPGD Zbure