Tako pijan, da je s ceste zletel kar dvakrat

20.12.2021 | 12:00

Takole pa je, kot smo zjutraj že poročali, na tirih obstal golf pijanega 32-letnika. Toliko so ga pa še nesle noge, da je kraj nesreče zapustil ... (foto: PGD Sevnica)

V petek nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Otočcem in Strugo. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Policisti so še ugotovili, da je pred tem povzročil tudi prometno nesrečo na Otočcu, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. 42-letni povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev uvedli postopek o prekršku in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

90-letnik bil prehiter

Pri naselju Gaber na območju Semiča je v petek nekaj pred 10. uro 90-letni voznik osebnega avtombila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika in 84-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Izsilil prednost

V petek okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Bršljinu v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 70-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 56-letni voznici. Lažje poškodovano voznico in 13-letno potnico iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Na prehodu za pešce trčil v pešca

O prometni nesreči na Belokranjski cesti so bili pristojni obveščeni v petek nekaj pred 17. uro. Policisti so ugotovili, da je 81-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 82-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Z vozilom obstal na tirih

Včeraj nekaj pred 18. uro je na železniških tirih med Blanco in Sevnico avto oviral železniški promet (zjutraj smo o tem že poročali). Pristojne službe so do njegove odstranitve ustavile železniški promet, policisti pa so ugotovili, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila VW golf na prehodu ceste čez železniško progo zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in obstal na železniških tirih. Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola, je zapustil kraj nesreče. Policisti mu bodo zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog.

V prometni nesreči na avtocesti več poškodovanih

Sinoči nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo štirih vozil na avtocesti pri Obrežju, v smeri proti Hrvaški. Zanjo je odgovoren 66-letni državljan Švice, ki je pred mejnim prehodom trčil v stoječo kolono vozil. Dve poškodovani voznici in dva potnika v njunih vozilih so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na območju Trše Gore (PP Krško) je med 16. 12. in 17. 12. nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Križe na območju PP Novo mesto je med 16. 12. in 17. 12. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel kompresor ter suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

V petek med 17. in 18.20 je na območju Trebelnega nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Ničesar ni ukradel, škodo je povzročil z vlomom.

Na Uršnih Selih je v soboto med 13. in 18. uro neznanec prav tako izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo. Ukradel je več kosov orožja, zlat nakit in denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 18. 12. in 19. 12 je na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odnesel akumulatorsko žago, plinski gorilnik in kompresor.

V Dovškem na območju PP Krško je v času, ko so bili stanovalci odsotni, nekdo skozi vrata terase vlomil v hišo in izmaknil zlat nakit in denar.

Migranti med tovorom in na rezervnem kolesu

V soboto je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli.

V minuli noči je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so na rezervnem kolesu odkrili dva državljana Afganistana. Tujce so policisti po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Mnogi tudi peš

Med 17. 12. in 20. 12. so policisti na območju Mihalovca in Ponikev (PP Brežice) izsledili in prijeli 17 državljanov Afganistana, dva državljana Indije in dva državljana Bangladeša in na območju Žuničev (PP Črnomelj) dva državljana Afganistana, državljana Gvineje, državljana Slonokoščene obale in državljana Kameruna. Policijski postopkiz njimi še niso zaključeni.

M. K.