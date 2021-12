Še ena nedelja z manjšim izkupičkom pozitivnih

20.12.2021 | 10:45

Profimedia

V nedeljo se že tradicionalno opravi manj testov, zato se zazna manj pozitivnih na koronavirus.

Včeraj so v Sloveniji opravili 1547 bolj zanesljivih PCR testov, s katerimi so potrdili 585 okužb z novim koronavirusom. Če pogledam prejšnjo nedeljo, je bil včerajšnji izkupiček za slabe 14 odstotne točke nižji. Trend padanja okužb se torej nadaljuje. Če bo število okužb padlo dovolj nizko, strokovnjaki pričakujejo, da bo šlo ob prihodu različice omikron, ki že v več evropskih državah izpodriva delto, le v eno smer - navzgor.

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 18.244 aktivno okuženih, kar je 187 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1209, kar je 13 manj kot dan prej, 14-dnevno povprečje števila potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 865, kar je devet manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.242.137 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.179.177.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 696 bolnikov (včeraj 701), 215 jih je na intenzivi (včeraj 214). Deset covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 53 covidnih bolnikov (včeraj 54), od tega 16 še vedno na intenzivni terapiji. Dva so sprejeli in jih tri odpustili v domačo oskrbo.

V SB Brežice imajo 16 covidnih bolnikov, včeraj 17, nobenega na intenzivi - enega so odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 13, Ribnica 7, Kočevje in Žužemberk 3, Metlika, Šentjernej, Semič in Straža 2, Črnomelj, Mokronog Trebelno, Mirna Peč in Trebnje 1

Posavje - Brežice 11, Sevnica 10, Krško 6, Kostanjevica na Krki 3, Radeče 2

M. K.