Prvič po skoraj dveh letih in to pred polno dvorano

20.12.2021 | 14:20

Orkester Ave deluje že pet let.

Šentjernej - Orkester Ave pod vodstvom umetniškega vodje Mira Sajeta je preteklo soboto povabil na tradicionalni božični koncert. Ta je bil nekaj posebnega tudi zato, ker so po skoraj dvoletnem premoru zaradi koronavirusa znova igrali v kulturnem domu, pred polno dvorano obiskovalcev.

»Med glasbeniki je bil najprej res čutiti nekoliko pozitivne treme, ki pa je že z uvodno skladbo izginila in prevevala nas je dobra energija, tudi s poslušalci,« pove predsednica orkestra Tina Lahne.

Za praznični koncert so pripravili pester program, od svečane Intrade na začetku do dveh zahtevnejših skladb, s katerima se bo orkester predstavil na državnem tekmovanju prihodnje leto. Del programa je bil tudi božično obarvan, saj je koncert potekal pred bližajočimi se prazniki.

Poklon Ani Recelj Gole in Ernestu Jazbecu

Orkester Ave od vsega začetka deluje pod vodstvom Mira Sajeta.

S posebno skladbo For Natalie so se poklonili dvema izjemnima osebama, ki ju je orkester izgubil v preteklem letu in pol. Prva je Ana Recelj Gole, ki je svoje premoženje nesebično namenjala v dobrobit drugim in je pod svoje okrilje vzela tudi glasbenike iz Ave, ki jih je imela resnično rada in jim je vse do konca stala ob strani. Ravno tako pa so se z že omenjeno skladbo spomnili še njihovega člana, izvrstnega oboista in prijatelja, Ernesta Jazbeca, ki se je žal mnogo prezgodaj poslovil s tega sveta. Tako Ana kot Erno, kot so mu rekli, sta bila res goreča zagovornika Orkestra Ave.

Koncert so zaključili z mogočnim Straussovim Radetzkym Marschem, občinstvo pa je bilo deležno še dveh glasbenih dodatkov: Sveta noč je bila nekaj posebnega, ker so ji dodali svojo noto in ker so zraven tudi zapeli, »na pomoč« pa so jim priskočili tudi poslušalci v dvorani, ki jim je Saje dirigiral. Čisto za konec pa so zaigrali in zapeli še šentjernejsko koračnico – Pozdrav Šentjerneju.

Načrtov ne manjka

Voditeljica Eva Novak

Na koncertu, ki ga je simpatično povezovala njihova članica, klarinetistka Eva Novak, so se glasbeniki zahvalili dirigentu Miru Sajetu in predsednici Tini Lahne za odlično vodenje zasedbe, predanost, voljo, energijo in čas, ki ga vlagata v uspešno delovanje orkestra.

Kot pravi Lahnetova, je bilo občinstvo navdušeno in nastop jim je dal energije in elana za naprej. Tudi načrtov jim ne manjka: spomladi bodo imeli koncert v Slovenski filharmoniji, julija se bodo udeležili mednarodnega festivala Mid Europe v Schladmingu, udeležili se bodo državnega tekmovanja pihalnih orkestrov, gostovali bodo v tujini, radi pa bi še obeležili petletnico delovanja orkestra Ave, saj letos maja koncerta zaradi korona omejitev niso mogli izvesti.

L. Markelj, foto: Špela Skubic

