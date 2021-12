FOTO: Trčila potniški vlak in avto

21.12.2021 | 07:05

Avto po trčenju z vlakom (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.55 sta na železniškem prehodu v naselju Gornje Brezovo (na istem mestu se je nesreča zgodila že dan prej), občina Sevnica, trčila osebno vozilo in potniški vlak. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom vozilo iz železniških tirov izvlekli na varno in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V tem času je bil železniški promet oviran. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Vonj po plinu

Ob 9.29 so posredovali gasilci PGE Krško v naselju Župeča vas, občina Brežice, kjer so v stanovanjskem objektu zmerili prisotnost plina in pregledali prostor.

Ob 17.34 je na Savski cesti, občina Sevnica, občan zaznal močan vonj po plinu. Posredovali so gasilci PGD Sevnica.

Gorelo v zapuščenem silosu



Ob 9.56 je na Cesti krških žrtev, občina Krško, zagorelo v zapuščenem silosu z manjšo količino lesnih odpadkov. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Krško, ki so požar pogasili.

Gorela tudi suha trava ...



Ob 13.21 je pri naselju Sovinek, občina Semič, gorela suha trava. Požar so na površini 300 kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Stranska vas.

... napa ...

Ob 18.28 je v Kastelčevi ulici v Novem mestu zagorela kuhinjska napa. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

... in avto

Ob 20.11 je na avtocesti med priključkoma Trebnje – zahod in Bič v smeri Ljubljane, občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pogasili ogenj, odklopili akumulator na vozilu in očistili cestišče. Osebno vozilo je uničeno. Na kraju dogodka so bili tudi delavci DARS-a in policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 13:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO po izvodu za HŠ od 16 do 33.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR , izvod Gornji Suhor.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4.PROTI OSOLNIKU;

-od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 10:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje zgoraj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Danes bo prekinjena tudi dobava električne energije za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje grad - nizkonapetostno omrežje Spodnji vesel predvidoma med 08:00 in 12:00 uro.

