Nagrade najboljšim na Fakulteti za turizem

21.12.2021 | 08:15

Brežice - Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je konec tedna obeležila dan Fakultete in podelila nagrade najboljšim v minulem študijskem letu 2020/21.



Fakulteta s sedežem v Brežicah je tako praznovala 12. obletnico svojega obstoja. Ob dnevu Fakultete vsako leto podelijo priznanja in nagrade najboljšim študentom, diplomantu in pedagogu minulega študijskega leta. Po enoletni odsotnosti in lanski spletni prireditvi so jih letos ponovno podelili v živo, v avli Fakultete.

Navzoče nagrajence je v imenu Fakultete za turizem nagovoril dekan, izr. prof. dr. Boštjan Brumen, ki je izrazil ponos in zaupanje v najboljše svojih letnikov. Skupaj so se ob predvajanih fotografijah in spremni besedi povezovalke dogodka, asist. Barbare Pavlakovič, ozrli na prehojeno pot in dosežke minulega študijskega leta.

Prejemniki letošnjih priznanj za najboljše študente v študijskem letu 2020/21 so: Ana Kuhelj, Yana Fedyushkina, Katja Fakin, Tadej Nered, Vasily Shaklein, Mojca Bračun, Lara Praznik, Anja Lukan in Ariane Vlahen. Prejemnici zelenega kompasa, nagrade za najboljšega diplomanta za leto 2020, sta letos kar dve, Katja Kokot in Nika Kramžar. Najboljši pedagog po oceni študentov in Študentskega sveta, v študijskem letu 2020/21, je postal viš. pred. mag. Bojan Kurež.

Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer so letos, kot sporočajo, vpisali že 10. generacijo študentov, optimistično in z zagonom zrejo v prihodnost, med drugim tudi zato, ker bodo letos vpisovali v nov študijski program. Dvema dodiplomskima študijskima programoma, visokošolskem strokovnem Sodobne turistične prakse in univerzitetnem Turizem: sodelovanje in razvoj ter podiplomskem magistrskem študijskem programu Turistične destinacije in doživetja, se v prihodnjem študijskem letu pridružuje tudi doktorski študijski program 3. stopnje, Sodobne turistične študije.

