Predsednik Šahovske zveze Slovenije na obisku v Starem trgu ob Kolpi

21.12.2021 | 10:40

Foto: Renata Butala

Stari trg ob Kolpi - Predsednik Šahovske zveze Slovenije dr. Milan Brglez je na povabilo velemojstrice Darje Kapš in šahovskega mentorja Vinka Kobeta te dni obiskal ŠD Stari trg ob Kolpi.

V družbi župana Črnomlja Andreja Kavška, ravnateljice domače OŠ Mojce Butala, predsednice KS Stari trg Renate Butala in predsednika Športne zveze Črnomelj Janeza Perušiča si je najprej ogledal znamenito šahovsko učilnico na OŠ Stari trg ob Kolpi, kjer je več desetletij potekal najuspešnejši slovenski osnovnošolski šahovski krožek, in telovadnico šole, kjer so potekali množični šahovski turnirji. Vinko Kobe je predstavil uspešno 60-letno delovanje šahovskega kluba in bogate šahovske dediščine, ki se dandanes fizično nahaja na več lokacijah. Gostje so si tako lahko ogledali zbirko športnih kronik, knjig, albumov, pokalov in ostalih šahovskih spominkov v Starem trgu, nato pa so pot nadaljevali v Radence, kjer Vinko hrani svojo zbirko več kot 100 šahovskih garnitur iz vsega sveta.

Vsi navzoči so, kot sporočajo gostitelji, delili mnenje, da bi si obsežna šahovska dediščina zaslužila enoten in reprezentativen prostor, ki bi bil namenjen ogledom, izobraževanju in promociji tako šaha kot doline Kolpe.

Predsednik ŠZS dr. Milan Brglez je čestital Vinku za dolgoletno uspešno vodenje kluba, njegovi muzejski zbirki pa je v imenu ŠZS podaril nekaj spominskega materiala iz ekipnega EP v Čatežu. Takrat pa so belokranjske šahiste obiskali tudi visoki predstavniki evropskega in svetovnega šaha.

M. K.

Galerija