Včeraj 1555 okužb; omikron tudi v naši regiji

21.12.2021 | 12:40

Profimedia

V ponedeljek so ob 4973 PCR-testih potrdili 1555 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako bil 31-odstoten, kar je bolje kot pred tednom dni, ko je bil 35,6-odstoten.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 846, povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa 1186.

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 17.844 aktivno okuženih, kar je 400 manj kot dan prej.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 665 bolnikov (včeraj 696), 206 jih je na intenzivi (včeraj 215). Šest covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 51 covidnih bolnikov (včeraj 53), od tega 15 na intenzivni terapiji. Dva so sprejeli in jih tri odpustili v domačo oskrbo, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 14 covidnih bolnikov, včeraj 16, nobenega na intenzivi - enega so sprejeli in jih tri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 34, Črnomelj 27, Trebnje 17, Šentjernej 9, Kočevje 6, Metlika in Semič 5, Šmarješke Toplice in Žužemberk 4, Mirna Peč in Mirna 3, Straža in Dolenjske Toplice 2, Ribnica, Mokronog Trebelno in Loški Potok 1

Posavje - Krško 31, Brežice in Sevnica 14, Radeče 4, Kostanjevica na Krki 3

Okužbe z različico omikron potrjene v skoraj vseh slovenskih regijah

Okužbe z novo koronavirusno različico omikron, skupno 51, so do danes zjutraj potrdili v vseh slovenskih regijah, razen v goriški. Epidemiologi ob tem zaznavajo lokalne prenose, kar pomeni, da so z omikronom okužene osebe, ki niso potovale in niso bile v stiku z osebo, ki bi pripotovala iz tujine, je povedal Mario Fafangel z NIJZ.

Prve okužbe z bolj nalezljivo koronavirusno različico so v Sloveniji potrdili minuli teden, okužene osebe so prihajale iz osrednjeslovenske regije. Današnji podatki pa po besedah v. d. predstojnika centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Fafangla kažejo, da se nova različica širi po državi, saj so jo zaznali v vseh regijah, razen v goriški. A tudi tam zaznavajo porast števila novih okužb, zato sklepajo, da je omikron po vsej verjetnosti prisoten tudi tam.

Kot je izpostavil v današnji izjavi za medije, je omikron bolj nalezljiv, za zdaj se nakazuje, da po okužbi sledi blažji potek bolezni. A je, kot je poudaril, brez dobrih podatko staviti na to, kockanje. "Najbolj pomembno je pravočasno ukrepanje. To je bolj pomembno, kot da pred tem čakamo na stoodstotne podatke," je dodal.

Poudaril je, da je ukrepe treba prilagajati številu okužb, saj epidemiološka služba ne more več ločiti, ali gre za sum okužbe z omikronom ali ne. Rezultati sekvenciranja in s tem tudi informacija o posamezni različici do epidemiologov namreč pridejo skoraj vedno prepozno.

Epidemiološka stroka odločevalcem zato predlaga, da bi bila odslej edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenost s poživitvenim odmerkom.

Prav tako si želijo, da bi časovna omejitev digitalnega potrdila za cepljene z osnovno shemo čim prej stopila v veljavo. Vlada je sicer konec minulega tedna odločila, da se omenjeno potrdilo na 270 dni omeji s 1. februarjem.

M. K.; STA