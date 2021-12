Svet SB Novo mesto v novi sestavi vodi Vida Čadonič Špelič

21.12.2021 | 17:45

Vida Čadonič Špelič (arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto se je na včerajšnji seji konstituiral nov Sveta zavoda za mandatno dobo štirih let. Za novo predsednico Sveta so izvolili Vido Čadonič Špelič.

Špeličeva je v Svetu predstavnica ustanovitelja, to so poleg nje še Jože Veselič, Eva Filej Rudman, Martina Vrhovnik in Slavko Špec. Vlada jih je, kot smo poročali, imenovala v začetku decembra.

Predstavnica MO Novo mesto je Darinka Smrke, predstavnik ZZZS Matjaž Merhar, predstavnika SB NM pa Andrej Petaković in Marjanca Čegovnik.

Delo v znamenju epidemije

SB Novo mesto (foto: arhiv DL)

Na seji so člani sveta, kot sporočajo iz bolnišnice, obravnavali kratko informacijo o poslovanju s poudarkom na obvladovanju COVID epidemije. Na letošnje poslovanje je namreč vplivala predvsem epidemija koronavirusa, pa tudi sprejeti Aneksi h kolektivnim pogodbam (dvig plač za medicinske sestre) s povišanjem stroškov dela ter visoke podražitve plina, elektrike, stroškov materiala in storitev pri investicijah.

Do danes je bilo v novomeški bolnišnici obravnavnih 1.621 covid pacientov, od tega 278 v covid intenzivi.

Organizacija dela v času epidemije je bila zahtevna. Vodstvo SB Novo mesto napoveduje, da jih čaka zahtevno obdobje po epidemiji, ko bodo morali z dodatnimi napori doseči izboljšano dostopnost in posledično ohranjati vzdržne čakalne vrste.

M. K.

