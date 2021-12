Kulturi vstop prepovedan? Ravnatelj trdi eno, župan pa drugo

21.12.2021 | 13:45

Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jože Tratar (foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Ravnatelj šentrupertske šole izpostavlja, da zunanji uporabniki na šoli ne morejo več organizirati kulturnih prireditev – Župan zatrjuje, da ni tako, potrebno je soglasje občine – Predvidena obnova kulturnega doma

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert je prepoznavna po bogati kulturni dejavnosti, pred dvema letoma je bila v kategoriji malih in podružničnih šol razglašena za najkulturno šolo. Veliko dogodkov so pripravili sami, pred epidemijo pa so gostili tudi kakšna lokalna društva oziroma zavode. A po novem zunanji uporabniki na šoli ne morejo več organizirati kulturnih prireditev, pravi ravnatelj Jože Tratar, župan Andrej Martin Kostelec pa zatrjuje, da ni tako.

Pred slabim mesecem je občina s šolo sklenila aneks k pogodbi o upravljanju OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, s katerim je občina po besedah ravnatelja omejila nekatere dejavnosti. V aneksu je namreč navedeno, da lahko šola svoje prostore oddaja v najem le za tri dejavnosti: drugo izobraževanje, prirejanje razstav, seminarjev in kongresov ter za druge športne dejavnosti. »Župana sem večkrat opozoril, da to pomeni, da na šoli ne bo več zunanjih kulturnih dejavnosti, kot so dogodki JSKD, pevski nastopi, literarni večeri, potopisna predavanja itd.,« si razlaga ravnatelj Jože Tratar, ki meni, da je župan popolnoma jasno sporočil, da kultura ne sodi v šolo.

Pogosto so na takšnih kulturnih dogodkih nastopili tudi učenci šole. »V vsakem primeru se bo s tem močno zmanjšalo sodelovanje med šolo in lokalnimi društvi in zavodi. V majhnih krajih se mi zdi zelo pomembno, da je šola vpeta v lokalno dogajanje. S tem tudi lokalna društva lažje prihajajo do mladih članov. V Šentrupertu trenutno nimamo ustreznega kulturnega doma, zato še toliko težje razumem odločitev župana,« poudarja Tratar in dodaja, da se bodo na šoli z učenci še naprej trudili pri ustvarjanju kulturnih dogodkov.

POTREBNO SOGLASJE OBČINE

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec (foto: R. N., arhiv DL)

Župan Andrej Martin Kostelec očitke zavrača. Poudarja, da kulturne prireditve na šoli nikakor niso prepovedane, kot si razlaga ravnatelj, temveč so zelo dobrodošle, ter da občina spodbuja kulturne dejavnosti na šoli in podpira društva pri njihovem delovanju. Čeprav v aneksu ni izrecno navedeno, lahko po njegovih besedah zunanji uporabniki izvajajo kulturne dejavnosti na šoli, a morajo pred tem pridobiti soglasje občine. »Lahko se obrnejo na ravnatelja, ki bo potem občino zaprosil za soglasje,« razloži Kostelec.

Župan predvideva, da bo prihodnje leto ponovno zaživel obnovljen in dograjen kulturni dom, in želi si, da bi kulturni dogodki potekali tam. »Radi bi, da tako kot pred leti zaživi kulturno dogajanje. Zaradi epidemije so nekatera društva okrnila svoje delovanje, zaradi tega je v zadnjih dveh letih kulturnih dogodkov občutno manj. Večino smo jih zaradi preventivnih ukrepov pripravili zunaj,« pravi Kostelec.

Po njegovih besedah so z aneksom iz upravljanja šole izločili čebelnjak, ki že več let domuje v Deželi kozolcev, in stare prostore vrtca, v katerih deluje krajevna knjižnica. Šola tako ne bo več zaračunavala najemnine knjižnici, ki je občini prej izstavljala zahtevek za povračilo teh stroškov. Kot zatrjuje župan, se bodo tako znižali stroški za krajevno knjižnico, kajti prostore starega vrtca jim bodo oddajali brezplačno. Občina bo morala pokriti le stroške ogrevanja, elektrike, vode.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose