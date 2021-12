Dobrodelna akcija za Milana iz Straže - rad je pomagal drugim, zdaj sam potrebuje pomoč

21.12.2021 | 14:35

Predsednica OZ RKS NM Vesna Dular in Milan

Novo mesto/Straža - Na pobudo krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) Straža so na Območnem združenju RKS Novo mesto začeli dobrodelno akcijo za pomoč Milanu Hrovatu iz Straže.

Družino Hrovat sestavljajo oče (74 let), mati (64 let) in sin Milan (42 let), ki je leta 2020 zbolel za limfno boreliozo in je od takrat odvisen od pomoči drugih ljudi.

Družina se je znašla v socialni stiski - Milan je torej hudo bolan, oče ima skromno pokojnino, mama pa po izgubi službe čaka na pogoje za upokojitev. Bolezen in dodatna neugodna socialna situacija je družini preprečila, da bi dokončala nedograjeno hišo, ki so jo začeli graditi leta 2010. Zaradi bolezni so prihranke, ki so jih imeli za fasado hiše, porabili za dodatno Milanovo rehabilitacijo in oskrbo.

Nedokončana hiša

42-letni Milan je že leto in pol v bolniškem staležu. Čaka na odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za invalidsko upokojitev. Trenutno je dobil enoletno odločbo, da je invalid I. kategorije. Za čimbolj kvalitetno življenje in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ima zagotovljeno 24 urno osebno asistenco. Kljub bolezni si želi čimbolj samostojnega življenja. Pred boleznijo je rad poprijel za vsako delo. Trenutno je še zaposlen in v bolniškem staležu, a žal zaradi bolezni dela ne bo mogel več opravljati, sporočajo iz RK. V življenju je rad veliko pomagal drugim s svojim znanjem v gradbeništvu, bil je tudi prostovoljni gasilec.

V novomeškem Rk-ju so se odločili organizirati pomoč za izgradnjo fasade in prilagoditev in ureditev kopalnice ter spalnice za gibalno oviranega Milana. Fasada bi med drugim poskrbela za izolacijo hiše, saj je njeno notranjost že načela plesen.

Milan

Po oceni bi za to potrebovali okoli 30.000 evrov.

Sredstva zbirajo na posebnem računu Območnega združenja RKS Novo mesto:

NASLOV:

OZ RKS Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto

TRR:

SI56 0297 0025 9477 202, BIC banke: LJBASI2X

NAMEN:

POMOČ MILANU (CHAR – dobrodelno plačilo)

REFERENCA:

00 903094

Zbirajo tudi material ali storitve, donatorji jih lahko pokličejo na tel. št.: 073933120.

Prispevate lahko tudi z SMS sporočilom na 1919: DOM (za prispevek 1 eur) ali DOM5 (za 5 eur), še sporočajo iz OZ RK Novo mesto.

M. K.