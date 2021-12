Drugič danes streslo Dolenjce, tokrat potres z magnitudo 3,2 - ''Kot da bi razneslo plinsko bombo''

21.12.2021 | 16:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 15.44 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 3,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 63 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega mesta.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili številni prebivalci Dolenjske, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje

Opoldanski potres magnitude 1,2 je imel prav tako žarišče v bližini Novega mesta.

Kot je razvidno iz številnih komentarjev na spletišču Evropsko‑mediteranskega seizmološkega centra (Emsc), je prebivalce Novega mesta in okoliških krajev v drugo dodobra streslo. "Kot da bi plinsko bombo v bližini razneslo," "tresenje predmetov in tal," "bobnenje in tresenje stavbe" ter "zatresli so se vitrina in viseče tegli" so le nekateri med njimi.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni true truic Začelo izganjanje hudiča.... Preglej samo prijavljene komentatorje