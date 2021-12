Pijan zapeljal na tire, vanj pa vlak; prestrašeni pešec z zlomljeno nogo; nesreča policista

21.12.2021 | 16:35

Vlak je včeraj trčil v avto, ki ga je pijani 48-letnik zapeljal na tire. (foto: PGD Sevnica)

Včeraj nekaj po četrti uri popoldne je v Dobovi 66-letna voznica osebnega avtomobila speljevala na glavno cesto, kar je na prehodu za pešce prestrašilo 86-letnega pešca. Ta je tako nesrečno padel, da si je zlomil nogo. Voznica je poškodovanega pešca sama odpeljala v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli.

Nesreča policista s civilnim vozilom

V Brezovici v Podbočju je ob enih popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen policist s civilnim vozilom. Med srečevanjem s kombijem dostavne službe ga je zaneslo, tako da sta vozili trčili. Ogled kraja so opravili prometni policisti, ki so obema udeležencema odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. 39-letni policisti se je v nezgodi lažje poškodoval.

Dvema pijanima zasegli avto

Trebanjski policisti so včeraj ob pol dveh popoldne v Trebnjem ustavili 30-letno voznico osebnega avtomobila in ugotovili, da je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ji je bilo pred časom odvzeto zaradi hujših kršitev varnosti v cestnem prometu. Odredili so ji tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,89 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti iz Dolenjskih Toplic pa so nekaj po polnoči kontrolirali 18-letnega voznika iz Novega mesta. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,81 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Pijan zapeljal na tire

Poročali smo že o včerajšnjem trčenju potniškega vlaka in avtomobila. S PU Novo mesto pojasnjujejo, da je Regijski center za obveščanje okoli pol osme ure zvečer obvestil operativno-komunikacijski center, da so dobili obvestilo o avtomobilu, ki je obstal na prehodu ceste čez železniške tire, med Sevnico in Blanco (Gobavci). Po prvih ugotovitvah policistov je 48-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti na nivojskem križanju zapeljal izven vozišča in obstal na tirih. Nekaj minut za tem je iz Sevnice pripeljal potniški vlak in kljub zaviranju trčil v vozilo na tirih. V času nesreče naj bi bil voznik v avtu, a v trku ni bil poškodovan. Vlak je po pregledu lahko čez slabo uro odpeljal naprej proti Dobovi, avto pa so s tirov odstranili sevniški gasilci.

Policisti so vozniku napisali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti ter vožnje pod vplivom alkohola – preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal 0,51 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Na istem mestu je v nedeljo pijan na tire zapeljal 32-letni voznik ... le da vanj na srečo vlak ni trčil.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so nekaj pred polnočjo v naselju Ribnica prijeli dva državljana Turčije, ki sta v Slovenijo prišla mimo mejnega prehoda. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.