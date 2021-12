FOTO: Požar uničil nadstrešek, dva avtomobila, traktor, poškodoval hišo ... lastnik pa močno opečen

21.12.2021 | 18:40

Požar v Šmavru (foto: PGD Trebnje)

Požar v Šmavru (foto: PGD Dobrnič)

Danes ob 6.54 je v naselju Šmaver, občina Trebnje, gorel nadstrešek ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhtrebnje in Vrhe so pogasili požar, ki je v celoti uničil nadstrešek z drvarnico, shranjena drva in pod njem parkirani dve osebni vozili, traktor s prikolico in priključki ter poškodoval balkon, ograjo, del fasade in ostrešje na stanovanjski hiši. V požaru se je močno opekel lastnik, kateremu so gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Trebnje, ki so ga nato dokončno oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Ogenj uničil avto

Ob 3.52 je v Stantetovi ulici v Ivančni Gorici gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Ivančna gorica in Stična. Vozilo je bilo v požaru uničeno.

Dimniški požar

Ob 15.43 so v naselju Pavlova vas, občina Brežice, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Pišece so nadzorovali izgorevanje, dimnik ohladili, ga očistili in pregledali s termovizijsko kamero.

M. K.