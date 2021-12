Jože Colarič kandidat za mandatarja?

21.12.2021 | 19:00

Bo Jože Colarič novi obraz na volitvah? (foto: arhiv DL)

Marjan Podobnik verjame, da bo. (foto: Svet24)

Ljubljana/Novo mesto - Predsednik SLS Marjan Podobnik je ob robu današnje slavnostne akademije Društva poslancev 90 spregovoril tudi o prizadevanjih gibanja Povežimo Slovenijo pred prihodnjimi državnozborskimi volitvami. Sam verjame, da bodo kot kandidata za mandatarja lahko ponudili Jožeta Colariča, če se ta za to ne bo odločil, pa gotovo koga drugega iz gospodarstva.

V gibanju Povežimo Slovenijo trenutno sodelujejo SLS, NLS in Zeleni Slovenije, blizu so tudi s stranko Konkretno, je spomnil Podobnik.

Ponovil je, da bodo "ponudili skupnega kandidata za mandatarja in on bo nosilec te skupne liste". Na vprašanje, kdo to bo, je dejal, da v nobenem primeru to ne bo nihče od predsednikov omenjenih strank. "Mi bomo veseli, če bo na koncu to prvi mož Krke Jože Colarič," je dejal Podobnik. Če se za to Colarič na koncu ne bo odločil, pri čemer Podobnik verjame, da se bo, pa bo gibanje ponudilo drugo ime, zagotovo iz najvišjega ranga gospodarstva.

Verjamejo namreč, da v razklano stanje v Sloveniji lahko vstopi le nekdo z drugega področja, ki se ne bo spuščal v ideološke konflikte in bo želel Slovenijo potegniti naprej. "Verjamem, da smo na dobri poti," je dejal Podobnik, ki sicer še ni prepričan, če bo sam sploh kandidiral na volitvah. Dodal je, da obžaluje razdore, ki smo jim priča vsakodnevno tudi v DZ.

"Naš cilj je, da naš kandidat za mandatarja povabi k sodelovanju tako desne kot leve," je dejal, pri čemer pa Podobnik pravi, da le z Levico ne vidijo možnosti sodelovanja, saj da ima "v svojem programu po našem mnenju protiustavna določila, ki jih občasno tudi javno zagovarja".

