Dimniški požar in ogenj v gospodarskem poslopju

22.12.2021 | 07:10

Ob sinočnji intervenciji na Zdolski v Krškem (foto: PGD Videm ob Savi)

Sinoči ob 21.05 so se na Zdolski cesti v Krškem, v dimniku stanovanjske hiše vnele saje. Gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi so s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Gašenje ni bilo potrebno.

Zgodaj davi ob 2.53 so v naselju Kračali, občina Sodražica, v gospodarskem poslopju v sodu gorela odpadna oblačila. Gasilci PGD Sodražica so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO, izvod 2. KLEMENČIČEVA NNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Selska gora, nizkonapetostno omrežje – Selska gora.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14.30 uro na območju TP Ardro, nizkonapetostno omrežje – Dedni vrh in na območju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 13.30 uro na območju TP Čukovec.

M. K.