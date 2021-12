Epidemična krivulja kljub omikronu še navzdol

22.12.2021 | 10:40

Trend upadanja števila okužb v Sloveniji se nadaljuje. Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo včeraj potrjenih 1255 novih primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 22,6-odstoten. Pred tednom dni je bilo potrjenih 1529 primerov okužbe, delež pozitivnih pa je bil 25,9-odstoten.

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 17.256 prebivalcev.

Val različice delta pri nas tako še vedno upada, a strokovnjaki z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje drugod po svetu, kjer se trenutno z izjemno hitrostjo širi različica omikron. Kot je včeraj pojasnil prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel, smo v Sloveniji do včerajšnjega dne potrdili 51 primerov okužbe s to različico, in sicer z izjemo goriške v vseh preostalih slovenskih regijah.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 649 covidnih bolnikov (včeraj 665), 206 jih je na intenzivi (enako kot včeraj). Šest bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 51 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 15 na intenzivni terapiji. Dva so sprejeli, enega odpustili v domačo oskrbo, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 13 covidnih bolnikov, včeraj 14, nobenega na intenzivi - tri so sprejeli in jih štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 38, Črnomelj 24, Trebnje 22, Ribnica 14, Metlika 12, Koičevje 11, Straža 8, Semič 5, Šmarješke Toplice in Mokronog Trebelno 4, Dolenjske Toplice 3, Šentrupert 2, Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk in Mirna 1

Posavje - Brežice 38, Krško 20, Sevnica 9, Radeče 5, Kostanjevica na Krki 2

M. K.