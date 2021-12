FOTO: V Dobruški vasi zasegli orožje in ukraden TV, na Obrežju petarde; v požaru za 40 tisočakov škode

22.12.2021 | 12:10

Požar v Šmavru (foto: PGD Dobrnič)

Zaseženo orožje v Dobruški vasi (foto: PP Šentjernej)

Na Obrežju so zasegli orožje (foto: PMP Obrežje)

Policisti PP Šentjernej so na podlagi sumov o posesti nezakonitega orožja pridobili odredbe sodišča in opravili več hišnih preiskav na naslovih bivanja osumljencev v Dobruški vasi. Med preiskavami so našli pištolo, lovsko puško, več nabojev in dve plinski pištoli. Orožje, za katerega osebe nimajo ustreznih dovoljenj, so zasegli in ga poslali v nadaljnjo preiskavo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve določil Zakona o orožju.

Pri enem izmed osumljencev so našli in zasegli tudi televizijski sprejemnik, ki ga je ukradeliz prodajalne v Šentjerneju. TV so vrnili oškodovancu, osumljenca pa bodo ovadili.

Požar - gmotna škoda in opečen lastnik

Včeraj nekaj pred 7. uro so bili policisti obveščeni o požaru pomožnega objekta v naselju Šmaver na območju PP Trebnje. Ob začetnem gašenju požara, ki je zajel drvarnico in dva osebna avtomobila, se je poškodoval 54-letni moški. Gasilci so požar omejili in pogasili, reševalci pa so poškodovanega moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v drvarnici ob stanovanjski hiši, ogenj pa je zajel celotni objekt, dva osebna avtomobila in kmetijski traktor. Požar se je razširil tudi na fasado in ostrešje stanovanjske hiše.

Policisti in kriminalisti okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo, po prvih ocenah je nastalo za okoli 40.000 evrov premoženjske škode.

Ukradel suho meso in pijačo

V Dolenji Nemški vasi na območju PP Trebnje je v noči na torek nekdo skozi vrata vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel suhomesnate izdelke in tri steklenice z alkoholno pijačo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 400 evrov.

Na Obrežju zasegli prepovedane petarde

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Fiat scudo slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in v prtljažniku avtomobila našli več zavojčkov s 1520 prepovedanimi petardami. Prepovedane pirotehnične izdelke so zasegli in zoper 30-letnega kršitelja uvedli postopek o prekršku.

Migranti

Policisti so na območju Balkovcev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli tri državljane Afganistana in pri Podgračenem (PP Brežice) dva državljana Malija. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.