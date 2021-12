Prevozi starejših - Zbirajo za nov avto

22.12.2021 | 14:40

Žužemberški župan Jože Papež s svetniki prostovoljci Vincencem Longarjem, Darkom Pucljem in Francem Štravsom (foto: arhiv; Občina Žužemberk)

Žužemberk - V žužemberški občini se je storitev brezplačnega prevoza starejših občanov in drugih iz ranljivih skupin, ki si ne morejo zagotoviti lastnega prevoza do bolnišnice, zdravstvenega doma, upravne enote in drugih nujnih opravkov, zelo dobro prijela. Prevoze, z njimi so začeli sredi lanskega julija, izvajajo skozi cel teden, a občina za to ne uporablja obstoječih organiziranih načinov, kot je na primer Prostofer, temveč mobilnost starejših zagotavlja s pomočjo treh občinskih svetnikov, ki delujejo kot prostovoljci.

Ker so nekateri že izrazili pripravljenost, da občino podprejo pri nakupu novega vozila, ki bo služilo le prevozom starejših, doslej namreč za to uporabljajo edino službeno vozilo občinske uprave, so se na občini odločili za akcijo zbiranja denarja za novo vozilo. Vsi, ki bi želeli podpreti projekt, lahko donacijo nakažejo na transakcijski račun Občine Žužemberk.

M. Ž.