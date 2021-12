Sprejeli proračun za prihodnji dve leti in potrdili letne programe

Mirna - Občinski svet Občine Mirna je na včerajšnji 18. redni seji v tem mandatu potrdil predlog proračuna za prihodnji dve leti in letne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov.

Mirnski občinski svet je včeraj potrdil letne programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture in dejavnosti za otroke in mladino. Za prihodnje leto sprejeti programi predvidevajo, da bi na razpisu različnim prijaviteljem za njihove programe, projekte in redne dejavnosti lahko razdelili skupaj nekaj več kot 80 tisoč evrov, in sicer 10 tisoč evrov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 29 tisoč evrov na področju športa, 16.640 evrov na področju kulture in 4.950 evrov za dejavnosti otrok in mladine, poleg tega pa še 10 tisoč evrov za sofinanciranje javnih prireditev in prav toliko za sofinanciranje kmetijstva, sporočajo iz občine.

»Zadnji dve leti sta bili za društva in organizatorje zelo posebni. Tega se zavedamo tudi na občini. Vse napovedane aktivnosti letos žal niso bile realizirane, a upanje, da bo prihodnje leto bolje, ostaja, zato so predvideni zneski za sofinanciranje ostali na podobni ravni kot letos. Sprejeti letni programi omogočajo, da bodo razpisi za sofinanciranje objavljeni prej kot običajno, predvidoma v februarju prihodnje leto,« pojasnjuje mag. Valerija Jarm, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti na Občinski upravi Občine Mirna.

Proračun za prihodnje leto sicer predvideva 3,7 milijona evrov prihodkov in približno sto tisoč evrov odhodkov manj. Proračun za leto 2023 pa predvideva 3,9 milijona evrov prihodkov in 3,8 milijona evrov odhodkov. Zadolževanje ni predvideno.

V prihodnjih dveh letih bodo na Mirni za naložbe namenili približno 2,3 milijona evrov, pri čemer so osrednje naložbe gradnja novega vrtca, ki jo bo sofinanciralo Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (v letu 2023 s 300 tisoč evri, v letu 2024 pa z 872 tisoč evri), prenova kulturnega doma, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter prestavitev regionalne ceste R1-215, t. i. obvoznica Mirna, ki je sicer državni projekt. Gradnja prve faze s krožiščem na vstopu na Mirno naj bi se začela sredi prihodnjega leta, še pojasnjujejo na občini.

