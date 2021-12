Višje sodišče vrnilo odločanje o financiranju obratnega kapitala za Vipap okrožnemu sodišču

Ljubljana/Krško - Višje sodišče v Ljubljani je sodišču prve stopnje v vnovično obravnavo vrnilo odločanje o pogodbi za financiranje obratnega kapitala za družbo Vipap Videm Krško. Gre za pogodbo za financiranje obratnega kapitala v znesku 2,7 milijona evrov, ki bi ga zavarovali s hipotekarnim zapisom, je pojasnila predsednica uprave Vipapa Milena Resnik.

Sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Vipap Videm Krško o pritožbi dolžnika zoper sklep Okrožnega sodišča v Krškem glede predloga dolžnika za izdajo soglasja k poslu 15. decembra sklenilo, da se pritožbi ugodi.

Izpodbijani sklep se razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek, je razvidno iz sklepa višjega sodišča, ki ga je danes objavil Ajpes.

Gre sicer za poslovni model vnovičnega zagona proizvodnje v Vipapu, ki vključuje tudi finančno konstrukcijo pridobitve obratnega kapitala v višini sedem milijonov evrov.

Po podatkih Resnikove so jim pri tem kupci s predplačili v treh do sedmih dneh po odpremi naročila zagotovili 4,3 milijona evrov. Uspelo jim je pridobiti tudi poslovnega partnerja CNG, ki je pripravljen v zagon proizvodnje in s ciljem dolgoročnega sodelovanja zagotoviti približno tri milijone evrov. CNG je tudi zakupil 30 odstotkov Vipapove proizvodnje.

Okrožno sodišče v Krškem je nato konec novembra sklenilo, da zavrne Vipapov predlog za izdajo soglasja k sklenitvi pogodbe z omenjenim avstrijskim podjetjem Central National Gottesman Europe (CNG).

Vipap je sicer ne glede na to nadaljeval s svojimi dejavnostmi in 30. novembra ter 1. decembra, potem ko je ta julija zastala, vnovič pognal proizvodnjo.

V krški papirnici, ki je v češki lasti, je sicer proizvodnja stala od julija, delavci pa so bili na čakanju. Po svetu delavcev sredi oktobra so predstavniki delavcev povedali, da se vodstvo družbe ukvarja s pripravami na ponovni zagon proizvodnje, kar zaposleni podpirajo.

