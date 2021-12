Dobrodelni bazar ''Iz omare za otroke'' - v Qlandiji zbrali 900 evrov

22.12.2021 | 19:00

Novo mesto - Udeleženci programa socialna aktivacija MOST, ki ga izvajajo na OZ RKS Novo mesto, so včeraj pripravili dobrodelni bazar ''Iz omare za otroke''. Na stojnici v novomeški Qlandiji-Suprenovi so med 9. in 20. uro zbirali prostovoljne prispevke.

Udeleženci so ponudili svoje izdelke, drobna božično-novoletna darila (izdelki iz gline in stekla, novoletne čestitke ter drobni pekovski izdelki), ki so jih zelo uspešno menjali za prispevke, namenjene pomoči socialno šibkim posameznikom in družinam.

V celodnevni akciji so zbrali natančno 904,18 evra, ki jih bodo namenili za pomoč socialno šibkim v okviru novomeškega RK.

Pri stojnici se je ustavilo približno 200 dobrosrčnih posameznikov, in prav toliko izdelkov je bilo izmenjanih.

''Lahko rečemo, da smo bili uspešni in veseli, da smo lahko sodelovali pri tem dobrodelnem dogodku,'' je, kot sporočajo iz novomeške humanitarne organizacije, povedala ena od organizatork bazarja.

M. K.

foto: OZ RK Novo mesto

