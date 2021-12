FOTO: Ne levo, ne desno - v semafor ...

23.12.2021 | 07:00

Skupil jo je čateški semafor. (foto: PGE Krško)

Včeraj ob 9.41 se je na Čatežu ob Savi, občina Brežice, osebno vozilo zaletelo v semafor. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, počistili razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Poškodovano osebo so reševalci NMP Krško oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Tudi ob 14.58 se je na Čatež ob Savi zgodila nesreča, trčili sta dve osebni vozili, Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu in počistili razlite motorne tekočine. Poškodovan ni bil nihče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 9:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu MAVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Slepšek, Žalostna gora, Brezovica Mokronog in Žalostna gora kamnolom.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Pristava Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje - Naselje Pristava, danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Mrzlak 2, nizkonapetostno omrežje - Mrzlak Gerjevič, med 11:00 in 13:30 uro, na območju TP Breg, nizkonapetostno omrežje - Sveti Jurij, pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.