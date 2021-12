ZD Trebnje: Kadra kritično primanjkuje; »Samo vprašanje časa je, kateri zdravstveni dom se bo prvi zrušil«

23.12.2021 | 12:40

Direktorica ZD Trebnje Vera Rozman (foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Trebanjski zdravstveni dom zapušča zdravnica in strokovna vodja Marija Petek Šter – Na svetu zavoda Rozmanova predlagala, da jo razrešijo z mesta direktorice – Objavljajo razpise, a se nihče ni prijavil – Zdravnike iščejo tudi v tujini

Zdravstveni dom (ZD) Trebnje se že dolgo časa spoprijema s pomanjkanjem splošnih zdravnikov. V zadnjih letih jih je odšlo kar nekaj, pred dnevi je odpoved dala še zdravnica in strokovna vodja doma Marija Petek Šter. Razmere so resne in skrb vzbujajoče, opozarja direktorica doma Vera Rozman, ki je na zadnji seji sveta zavoda presenetila s predlogom, da jo razrešijo z mesta direktorice ZD Trebnje.

Marija Petek Šter je za naš časopis dejala, da je že pred meseci napovedala, da se poslavlja s položaja strokovne vodje. Večje presenečenje je, da ne bo več niti zdravnica v trebanjskem zdravstvenem domu. »Zaradi osebnih razlogov, ki so vezani na dodatne obremenitve na akademskem področju, sem se odločila, da menjam tudi zaposlitev, ki bo omogočala združevanje kliničnega dela in dela na fakulteti,« je za Dolenjski list pojasnila Šterova, ki je leta 2016 prevzela funkcijo strokovne vodje, v domu pa dela že več kot dve desetletji. V zadnjem obdobju je zaposlena za 60 odstotkov delovnega časa, saj predava tudi na ljubljanski medicinski fakulteti.

ZD Trebnje je objavil zunanji in notranji razpis za novega strokovnega vodjo. Prejeli so eno prijavo, kandidat mora opraviti še predstavitev na strokovnem svetu, ki bo predvidoma sklican 7. januarja.

Zdravstveni dom Trebnje pesti veliko pomanjkanje zdravnikov. (foto: R. N., arhiv DL)

Zdravnica odhaja s prvim marcem, v tem času bodo v ZD Trebnje naredili vse, da kadrovsko vrzel zapolnijo. V zadnjih letih so sicer za zdravnika specialista družinske medicine objavili več kot 50 razpisov, a ni bilo niti ene prijave. Zdravnike iščejo tudi v tujini, a rezultata ni. »Situacijo bomo poskusili reševati s še kakšnim honorarnim sodelavcem. Naredili bomo vse, da bodo pacienti čim manj občutili njen odhod in da bo zanje ustrezno poskrbljeno,« poudarja Rozmanova, ki pa se zaveda, da bo to zelo težko, saj so vsi zdravniki že zdaj zelo obremenjeni.

BO ODŠLA ŠE DIREKTORICA?

Občani se v zadnjem času pogosto sprašujejo, kaj se dogaja v trebanjskem zdravstvenem domu, da je toliko odhodov zdravnikov. Nekateri kažejo s prstom, da je za nastalo situacijo v prvi vrsti odgovorno vodstvo zavoda. »Zaradi osebnih razlogov – pritiski in nerealna pričakovanja so prevelika – sem na zadnjem sestanku sveta zavoda predlagala, da me razrešijo z mesta direktorice. Člani o razrešitvi sploh niso glasovali, zaenkrat še ostajam na tem mestu, je pa prihodnost zelo nepredvidljiva,« odkrito pove Rozmanova, ki ne ve, ali bo ostala na čelu zavoda, ki ga vodi že 11 let.

Podrobnosti v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

Rok Nose