Brez vozniške, zdaj še brez avta; ko greste od doma, pustite luč prižgano

23.12.2021 | 09:50

Ilustrativna fotografija (foto: Pixabay)

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Brežicah včeraj okoli 9. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 106. 55-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V Metliki pa so policisti ob 13.30 ustavili 24-letnega voznika Audija A7, ki je prav tako vozil brez veljavne vozniške. Obema so vozila zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilna predloga.

19-letnik v mercedesu pijan in brez vozniške

Okoli 17.30 so policisti PP Novo mesto na območju Golobinjeka ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes SLK in mu zaradi sumov vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 19-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odpeljali so ga v treznilnico

Med kontrolo prometa v Leskovcu pri Krškem so policisti v minuli noči ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili, ko jih ni bilo doma

V Trebnjem je včeraj med 8.30 in 9.30 neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov je manj možnosti, da postanete žrtev vlomilcev, ob tem ponovno opozarjajo na PU Novo mesto.

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci dobro pripravijo, opazujejo hiše in navade stanovalcev, vlamljajo pa največkrat v zgodnjih večernih urah in v dnevnem času, predvsem v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar. Zahvaljujejo se občanom, ki jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše. ''Prav prebivalci določenega območja so namreč tisti, ki najbolje presodijo, kdaj gre za sumljive okoliščine, osebe ki v to okolje ne sodijo,'' pravijo na PU. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja. Svetujejo, da ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidete le za krajši čas (sprehod, odhod v trgovino ipd.), v hiši pustite prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik, skratka, naj hiša ne daje videza, da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti pa poprosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine. Storilci iz stanovanjskih hiš sicer kradejo denar in nakit, ki ga pogosto še vedno najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Vsakega, ki bi postal žrtev vloma, naprošajo, naj o tem takoj obvesti številko 113. Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Previdno tudi z neznanci

Previdnost svetujejo tudi ob obisku neznancev. V preteklosti so obravnavali več primerov, ko so storilci z različnimi pretvezami vstopali v hiše, zamotili stanovalce in jim kradli denar in nakit. Tovrstne tatvine so bile najbolj pogoste v dopoldanskih urah, žrtve pa starejši občani, ki so takrat običajno sami doma. Svetujejo, da se ob obisku neznancev prepričajo, da gre dejansko za osebe, za katere se izdajajo, še bolje pa, da osebo odslovijo in ji naročijo, da se vrne kasneje, ko bo ob obisku prisoten še kdo od domačih ali oseba, ki jo poznajo, ji zaupajo. Neznano osebo naj imajo ves čas pod nadzorom in je ne vabijo v hišo. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas, naj vrata zaklepajo, imajo ključ pri sebi in so pozorni na osebni opis osebe, znamko in tip ter registrsko številko vozila.

Afganistanca na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila ukrajinskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in na podvozju tovornega vozila odkrili dva državljana Afganistana. Po zaključenem postopku so ju predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju Čateža ob Savi izsledili in prijeli tri državljane Afganistana in na Otovcu (PP Črnomelj) dva državljana Afganistana. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

M. K.