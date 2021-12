Župan v uporabo predal prostore za mlade

23.12.2021 | 12:10

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Občina Kočevje vse aktivneje pristopa k uresničevanju začrtane mladinske politike in zagotavljanju mladim spodbudnega življenjskega okolja. Pomemben korak na tej poti je vzpostavitev prostora za mlade, ki predstavlja tudi zametek dolgo željenega mladinskega centra, sporočajo iz občine. Župan dr. Vladimir Prebilič je tako mladini, ki bo delovala v sklopu Kluba mladih Kočevja, kot sekcija Mladinski klub Kočevje, včeraj v uporabo predal prostore v središču mesta.

Občina Kočevje je v letošnjem letu pridobila certifikat Mladim prijazna občina in sicer za obdobje 2021-2025. Certifikat predstavlja potrditev za dosedanje delo, kot tudi načrtovane aktivnosti na tem področju. Občina Kočevje si namreč že dalj časa prizadeva za vzpostavitev mladinskega centra, a ključen izziv na tej poti ni le finančne narave, temveč predvsem v interesu mladih za aktivno udeležbo. Zato je bila pobuda s strani skupine mladih o prostorih za druženje in ustvarjanje hitro sprejeta in realizirana. Občina je zagotovila prostore, mladi pa so začrtali program in pravila delovanja. Klub se bo razvijal tudi s pomočjo Urbact projekta iPlace za revitalizacijo mest in spodbujanje lokalnega podjetništva.

S pridobitvijo nove enote Kluba mladih Kočevje na Trgu zbora odposlancev 10 bodo mladi imeli predvsem prostor za druženje, koristno preživljanje prostega časa ter kotiček za ustvarjanje na vseh področjih. S pomočjo mentorjev namreč že načrtujejo različne dogodke, projekte in družbene akcije. Ob tem poudarjajo, da prostor ni namenjen le peščici, ampak vabijo k sodelovanju prav vse mlade, ki ne želijo časa preživljati le za zasloni.

Mladi so se doslej so se dobivali na različnih lokacijah, v knjižnici, v prostorih starega podjetniškega inkubatorja Kočevje, v parkih. Lasten prostor bo seveda prinesel večji zagon in kreativnost, so prepričani na občini. Prvi projekt bo ureditev samih prostorov kluba. S pomočjo Podjetniškega inkubatorja Kočevje in Podstrešn'ce bodo sicer lepo ohranjene in urejene prostore, kjer je do nedavnega bil študentski servis, preuredili po svojih željah in potrebah. Zelo so se razveselili podarjenega ročnega nogometa, želja pa je še veliko. V načrtu je tudi ureditev zunanjih površin.

Mladinski klub je že vzpostavil svojo spletno stran in družbena omrežja (www.mk-kocevje.si.)

M. K.