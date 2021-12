Moj prvi SpinaliS

23.12.2021 | 11:40

Moj partner dela v ITju in posledično že za delo sedi več ur dnevno, kaj šele drugi interesi in razni sedeči hobiji. Tako sva se veliko let tega, ob selitvi v novo stanovanje, odločila tudi za investicijo v dolgoročno zdravje najinih hrbtenic. Oglasila sva se v salonu SpinaliS v Ljubljani, kjer naju je prijazno osebje presenetilo z bogato in zato težko izbiro. Pokazali so nama, kako se pravilno nastavi višina sedeža glede na najini višini, razložili so nama aktivno sedenje, pokazali dolgoročne prednosti te investicije in razložili posebnost stolov SpinaliS, predvsem pa sva imela čas vse te različne modele stolov preizkusiti in tako najti takšnega, ki nama najbolje ustreza.

Z dobro predstavitvijo je bila odločitev lažja, vse ostalo pa je stvar okusa in osebnih preferenc. Nama je ustrezal stol Ergonomic, izbrala sva ga v modri mikrofibri. Manjše presenečenje je bilo, ker si klasično navajen, da stvar naložiš in odpelješ, tu pa je vsak stol izdelan v Ljubljani prav zate in je tako dospel kak teden kasneje direktno na vrata. Smuk iz škatle in že sva ga uporabljala …

Odtlej je naš zvesti sopotnik. Vmes se je povečala tudi družinica. Ko se je sin pričel postavljati na noge, je večkrat prikobacal do tatija, se ob stolu povzpel na noge in pričel plezati nanj. Na začetku sva mu gibajoči se sedež pridržala, potem je postajal vse spretnejši in kmalu je imel tudi za to plezanje vso svobodo, nato pa je tudi sam začel navdušeno klicati: »Mami, mami, poglej, kako dober sem v ravnotežju!« V tem času je bilo tudi nekaj nezgod, polita voda, sok, kozarec mleka, nič od tega se na stolu ne pozna! Obrisali smo z vlažno krpo in po vseh teh letih uporabe in drugih prestanih stvari je material še vedno takšen, kot je bil nov!

V službi so mi spomladi ponudili, naj si izberem svoj SpinaliS. Ponovno sem preverila vse možne modele in ker nisem želela izbrati istega, kot ga imam doma, do bo vsaj malo razlike in si nisem tako neskončno dolgočasna, sem se odločila za stol Basic. Morebiti je bolj zahteven v smislu, da okrogel, malo na gobico sedež ne dopušča toliko počitka, kot sem ga vajena npr. ob gledanju filma na računalniku doma, me pa lepo spominja na terapevtsko žogo, dodatno pa je moje delo tudi dosti aktivno in razgibano, tako da mi to predstavlja samo še dodatni plus. Zdaj je ta moj drugi najljubši stol in spet en SpinaliS, ki ga ne bi zamenjala za noben drug stol na svetu!

Zdaj, ko je sin že šolar, ponovno razmišljamo tudi o novem SpinaliS-u za njegov delovni kotiček. Izbral si ga bo sam, tako model kot barvo, vem pa, da mu bova za začetnih nekaj let dodala plastični obroč za noge, da bo imel kam odložiti nogice. Ko bo večji in z nogami dosegel do tal, pa mu bomo obroč odstranili in bo stol lahko uporabljal naprej. SpinaliS je res sopotnik za vse življenje! In nam ni niti za trenutek žal investicije v kvaliteten, lep in dolgoročno uporaben stol.

